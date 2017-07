Delawie kërkon mbështetje më të madhe për familjarët e të pagjeturve

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie, sot ka vizituar Qendrën Familjare të Personave të Zhdukur në Kosovë.

Delawie përmes një shkrimi në rrjetin social Twitter, ka thënë se është e drejtë e çdonjërit të mësojë për fatin e të afërmve të tyre. Ai gjithashtu ka kërkuar më shumë mbështetje për këto familje.

“Vizitova Qendrën e Burimeve Familjare të Personave të Zhdukur- secili ka të drejtën të mësojë për fatin e të afërmve. Të gjithë duhet të bëjnë më shumë që të mbështesin këto përpjekje”, ka shkruar Delawie në Twitter.

Familjarët e personave të zhdukur gjatë gjithë kohës kanë kërkuar punë më të madhe nga institucionet shtetërore që të zbardhet fati i të pagjeturve.

Visited Missing Persons Family Resource Center- everyone has the right to learn fate of loved ones. All must do more to support this effort pic.twitter.com/YZU4sOK86Y