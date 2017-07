KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 20, 21, 22.07.2017 në Podujevë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llausha prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

2.

Më 20.07.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J05 Bardhoshi prej orës 10:00 deri në orën 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e fshatit Bardhosh.

1.

Më 20.07.2017 në Podujevë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Livadica prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

2.

Më 20.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Përparimi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: KFOR-i hungarez, Spitali Medikus,Tregu me Shumice dhe Betonjerka,

3.

Më 20.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J12 Kalabria 3 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Kalabria (një pjesë), Ministria e FSK-së, Narteli, Banesat e Exclusive dhe Banesat Konaku.

4.

Më 20.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J13 Aragoniti Z-Industrale prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Eulex-i, Aragoniti dhe Fakulteti i Bujqesisë.

Prizren

1.

Më 20.07.2017 në Zhuri do të ndërprehet:

Hyrja 35kV prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjja Omajve dhe Ademaj në Zhur, Zhuri, Shkoza, Dobrushta, Milaj, Gorozhubi, Planeja, Vërmica, Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste: Resturant "Keshtjella","Pompa Benxines Zhuri", Betonjera "Vëllazërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit", Vlashna "Fanaj Petroll", Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema, Dogana, Gurëthyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Restorant Mifa Bell, Vërmica 3, Restorant Vërmica, Restorant Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2, Gorozhubi, Mile,Plane dhe një pjesë e Zhurit, Lubovishta, Kukjani, Vranishta, Restelica, Mlika, Glloboqica, Krusheva, Zlipotoku, Orqushë. rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore, Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrfiksit, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, afariste: N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Kërstec I Ulët, Krstec I Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne, Rematex, Frigofood, fshati Brod dhe afariste: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance dhe fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.

2.

Më 20.07.2017 në Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 35kV Dragash prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat:

Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë. rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri, Policia. Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore. Ambullanca e mjeksisë familjare, Gjykata, Zjarrfiksat,; afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc; fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhë, Afariste : N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Kërstec I Ulët, Krstec I Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne, Rematex, Frigofood, fshati Brod dhe afariste: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance dhe fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.

Peja

1.

Më 20.07.2017 në Gurrakoc do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zallqi prej orës 16:00 deri në orën 18:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollët, Gurakoci, Prekalla, Trubohoci, Zabllaqi, Zallqi, Shalonovica, Osojani, Tupeqi, Bllagaqi deh Dreja.

2.

Më 20.07.2017 në Isniqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zukaj prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e shtyllës së drurit dhe vendosja e një shtylle të betonit 12/1000.

1.

Më 20.07.2017 në Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zahaqi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Gjilan

Më 20.07.2017 në Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kllokoti prej orës 11:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokoti, Radivojci, Budrika, Remniku dhe Skifteraj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 20.07.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Berivojca prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë të Kamenicës dhe fshati Berivojcë.

3.

Më 20.07.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Hogoshti prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshti, Shipashnica, Poliqka dhe Xhyrishevci.

4.

Më 20.07.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Strezovci prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagjja Çamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqani, Hajnoci, Meshina, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirinca, Krileva, Leshtari, Boleci, Vaganeshi, Kremenata dhe Rahovica.

5.

Më 20.07.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kamenica prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berivojcë, Spitali, Imkos,Magnohrom, Policija, Shtëpia e Mallrave, Shtëpia e Kulturës, Posta e Vjetër,Gjykata, TS.e Reja,Shtëpia e Mallrave

6.

Më 20.07.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Muqivërrci prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

Gjakova

:

Dalja 10kV Gjakova III prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Besim Bistrazhini, Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Elena Gjika, Rr.Gjon Bisaku, Rr.Gjon Nikoll Kazazi, Rr.Haki Taha, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Ismail Qemali (një pjesë), Rr.Konferenca e Bunjajt, Rr.Konstandin Kristoforidhi, Rr.Lidhja e Prizrenit, Rr.Martin Camaj, Rr.Migjeni (një pjesë), Rr.Mithat Frashëri, Rr.Shaban Polluzha, Rr.Yjet e Erenikut (një pjesë), Rr,Yll Morina.

Ferizaj

1.

Më 19.07.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat-Dardani prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dardania, Zllatari, Mirosali, Sojeva, Bibaj etj.

2.

Më 20.07.2017 në Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kosovapetrolli prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelezi i Jerlive, Prelezi i Muhaxherëve, Muhoc, bizneset në magjistrale afër Euro Mitit.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i një shtylle të TM në fshatin Prelez i Jerlive.

3.

Më 20.07.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Kaçaniku prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kaçaniku, Voskopoja, Bobi, Ivaja, Kaçaniku i Vjetër, Doganaj, Strazha, Begraca, Kerbliqi, Kovaqeci, Biqeci etj.

4.

Më 19.07.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi i Komogllavës prej orës 06:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Komogllava.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në autostradën Prishtinë-Shkup.