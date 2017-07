Vuçiq në Washington për marrëdhëniet me Kosovën e Rusinë

Kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq, i cili gjendet në Washington, pret edhe bisedime për djegien e Ambasadës amerikane në Beograd dhe për rastin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, transmeton Koha.net.

Ai ka paralajmëruar se në takimin e të hënës me zyrtarë amerikanë do të bisedojë për marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën si dhe për ato me Rusinë.

“Nga paralajmërimet e shoh se atyre do t’iu interesojnë raportet e Beogradit ndaj Prishtinës dhe ato ndaj Rusisë. Ne do të flasim për qëndrimet tona dhe do të përpiqemi të marrim përkrahjen për politikën e seriozitetit, përgjegjësisë dhe zgjidhjes së problemeve në Ballkanin Perëndimor”, ka thënë Vuçiq, përcjel aljazzera.

Ai ka paralajmëruar se do të bisedojë edhe për atë që ai e quan neutralitet ushtarak të Serbisë, për bashkëpunimin e forcave të armatosura serbe e amerikane si dhe për pjesëmarrjen e përbashkët të tyre në misionet ndërkombëtare me flamurin e KB-së.

Por kësaj, sipas tij, qëllimi është që të bisedohet edhe se si Serbia mund t’i ndihmojë vazhdimit të luftës kundër terrorizmit.

“Deri më tash kemi ndihmuar me municion, me sasi të konsiderueshme armatimesh e pajisjesh”, ka shtuar Vuçiq.

Më të rëndësishmin Vuçiq e ka cilësuar takimin e paralajmëruar me nënkryetarin amerikan Mike Pence.