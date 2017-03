Ndërprerjet e rrymës për ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e domosdoshme të energjisë elektrike.

Kësisoj, më 04. 03. 2017 në Palaj do të shkyçet dalja 10 kV prej orës 11:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, TR private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e shkyçjes: montim – demontim i shtyllave.

Më 06. 03. 2017 në Gjilan do të shkyçet dalja 35 kV prej orës 11:00- 14:00. Por gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do të mbesë asnjë konsumator. Arsyeja e shkyçjes: debllokimi i ndarësve 35 kV.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme