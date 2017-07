Fajon: Mali i Zi s’ka pengesa politike për anëtarësim, për dallim nga Kosova, Maqedonia e Serbia

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon, ka vlerësuar se “Mali i Zi nuk ka pengesa politike në rrugën drejt Bashkimit Evropian”, siç kanë probleme Kosova me Serbinë dhe Maqedonia për emrin.

Fajon, në një deklaratë për të përditshmen e Podgoricës, “Pobjeda”, ka thënë se BE duhet të jetë më e vendosur kur bëhet fjalë për gatishmërinë që këtyre shteteve t’u bëhet me dije se janë të mirëseardhura në BE dhe se llogarit në to.

“Në anën tjetër, shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë më shumë në rrugën drejt BE-së që të na e bëjnë të qartë se në të ardhmen veten e shohin vërtet në familjen tonë”, ka shtuar Fajon, transmeton Koha.net.

Deputetja sllovene në Parlamentin Evropian vlerëson se Rusia gjithsesi se do të vazhdojë me mbrojtjen e interesave të veta në rajon.