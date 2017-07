Kuvendi pritet të konstituohet javën e ardhshme

Presidenti Hashim Thaçi pritet të vendosë që për javën e ardhshme të thirret seanca konstituive e Kuvendit, përcaktim ky që ka rrjedhur pas sinjalit të marrë nga koalicioni PAN.

E ndërkombëtarët kanë nxitur deputetët për krijimin sa më të shpejtë të Qeverisë, shkruan sot Koha Ditore.

Deri para një viti, presidenti Thaçi e ka drejtuar PDK-në, partinë kryesore të koalicionit PAN, i cili është fitues relativ i zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit. Pas zgjedhjeve, ai ka realizuar një seri takimesh joformale me përfaqësues të këtij koalicioni.

Takimin e fundit e ka zhvilluar një ditë më parë, me kandidatin e PAN-it për kryeministër, Ramush Haradinaj. Të njëjtën nuk e ka bërë edhe me LVV-në, subjekt i dytë për nga fuqia e votës, e as me koalicionin LAA, si subjekt i tretë, forca politike këto që refuzojnë të bëhen pjesë e një Qeverie, në të cilën mund të jetë edhe PDK-ja...(Më gjerësisht mund të lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.