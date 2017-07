Këto vende nuk do të kenë rrymë

Në disa rajone ë Kosovës sërish nuk do të ketë rrymë, transmeton Koha.net.

Për këtë ka njoftuar komunikata ka KEDS.

Rrymë, sipas komunikatës nuk do të ketë:

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

2.

Më 17.07.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

TS 35/10kV Ura Terezive (Kodi 81000004) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

3.

Më 18.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Ereniku (Kodi: 80080011) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa rrymë elektrike do të mbesin: Rr.Fehmi Agani, Lugbunari, Rr.Nënë Tereza, Qerim, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Wesley Clark.

4.

Më 18.07.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Kijeva (Kodi:82082007) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

5.

Më 17.07.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

· Dalja 10/0.4 kV TS4 (Kodi:81000001009) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin : Rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Rr.Haki Taha, Rr.Halit Asllani, , Rr.Tefik Çanga, Rr.Xheladin Hana, Rr. Rr.Faik Pruthi

Prizreni

1.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Kampi Betel-Enka (Kodi: 30035004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Kampi Betel-Enka

2.

Me 18.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehët:

· Dalja 10 kV Dogana Vermicë (Kodi:30035007) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Rest. Mifa Bell, Vermica 3, Rest. Vermica, Rest.Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

3.

Me 18.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehët:

· Dalja 10 kV Dobrusht-Gollozhub (Kodi:30035007) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Gorozhubi, Mile,Plane dhe nje pjese te Zhurit

4.

Më 18.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Poslishtë (Kodi: 30035006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

1.

Më 16.07.2017 në NS 110/35/10 kV Prizereni 1 do të ketë ndërprerje Ne anen 35 kV

· L.P 35 kV Prizereni III prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Bankosi , Lakuriqi, Komuna.

· L.P 35 kV Prizereni IV prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave, IBPK "Prizreni", "Shtypshkronja e re"(ETC), Siprint Shtypshkronja", Rrugët:Kukësi,Xhevat Berisha,Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat,Bajram Curri,Wiliam Walker.Afariste:"Afioni",Etem-Trade","EULEX","Kuk-Komerc","Sharri Beton","Sharri Pllast, Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha, Lekë Dugagjini.

· L.P 35 kV Pirana prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit , Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. "Agimi", Sep. "Isa Rexhepi", Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com".

· L.P 35 kV Zhuri prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Ujsjellësi ,Laxhja Omajve dhe Ademaj ne Zhure, Zhur, Vlashnjë ,Poslishtë .Nashec, Muradem Lubiqevë ,Leskovec, Kobajë ,Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë Afariste: Resturant "Keshtjella","Pompa Benxines Zhuri",Betonjera "Vellazrit e Bashkuar",Billushë "Pompa e Ujit",Vlashna "Fanaj Petroll". Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema, Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Rest. Mifa Bell, Vermica 3, Rest. Vermica, Rest.Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2, Gorozhubi, Mile,Plane dhe nje pjese te Zhurit

· L.P 35 kV Dragashi prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore.Ambullanta mjeksisë familjate,Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Fshatrat : Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste : N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre ,Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e sharrit ,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala , Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne, Fshati Brod dhe afariste:N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance, Fshatrat:Baqkë,Dikancë,Leshtan,Radesh .

Gjilani

1.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Vinex-i (Kodi:61065010) nga ora 11:00 deri në orën 12:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika shoqërore" Vineks" ,Ambulanta,ETC

2.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi:61065012) nga ora 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë, T.S Privat 1 .

3.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Fshati Jeta (Kodi:61065013) nga ora 13:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Ujit.

4.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi:61065014) nga ora 14:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: .121Pompa(Zejna) TS.122 Pirraj Ts.123 Ramajt TS.124 Zukajt TS 125 Kulla TS.126 Alidemët TS.127 Alidemët TS.147 P(Shtëpia Private) TS.148 Gurthysi(Qerimi) TS.149 Pompa TS.150 Pozhoran TS.151 Novosell TS.152 TS. E fundit TS.153 Ramjan(Imria) 154 Ramjan P.(Zahir) Ts.155 Ramjan(Xhamija) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit

5.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Parteshi (Kodi:61066004) nga ora 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta, Vrapqiqi .

6.

Më 18.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi:61065014) nga ora 11:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: .121Pompa(Zejna) TS.122 Pirraj Ts.123 Ramajt TS.124 Zukajt TS 125 Kulla TS.126 Alidemët TS.127 Alidemët TS.147 P(Shtëpia Private) TS.148 Gurthysi(Qerimi) TS.149 Pompa TS.150 Pozhoran TS.151 Novosell TS.152 TS. E fundit TS.153 Ramjan(Imria) 154 Ramjan P.(Zahir) Ts.155 Ramjan(Xhamija) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit

7.

Më 18.07.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Parteshi (Kodi:61066004) nga ora 11:00 deri në orën 12:00

Paenergji elektrike do të mbesin: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta, Vrapqiqi .

8.

Me 18.07.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Zhegra (Kodi:61066006) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Zhegera, Lladova, Llashtica (nje pjese), Shurdhan, Pidiqi, Selishta, Qeliku, Haxhtë, Isufaj, Terziaj, Demirt .

9.

Me 18.07.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehët:

· Dalja 10 kV Fabrika e Radiatorëve. (Kodi:61066011) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e radiatorëve.

10.

Me 18.07.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Mulliri. (Kodi:61066012) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Ceni Company, Mulliri Lladovë.

Ferizaj

1.

Më 16.07.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 .

Pa energji elektrike do të mbesin: Komobllava, Shkolla Gerlic.

Mitrovica

1.

Më 17.07.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Kqiqi (Kodi: 71074002) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Prishtina

1.

Më 18.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ketë ndërprerje totale.

LP 35 kV Prishtina ll (Kodi 100100) prej orës 12:00 deri në orën 13:00 .

Pa energji elektrike do të mbesin: Veterrnuku, Spitali, Lagjja Emshiri (një pjesë), Drejtoria-Batllava, Llesna ,Don Bosko.

1.

Më 16.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Peja

1.

Më 16.07.2017 në NS TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi 51000010) prej orës 08:00 deri në ora 08:30 dhe prej orës 09:30 deri në ora 10:00.

Pa energji elektrike do të mbesin : Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat.

Dhe disa degëzime të kësaj dalje do te mbesin pa energji prej orës 08:00 deri në orën 10:00

Pa energji elektrike do të mbesin :Kelmend, Deponija, Ferma taka, Sverka 1,2

1.

Më 16.07.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ketë ndërprerje ne anen 35 kV

· L.P 35 kV Peja ll prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku,Jarina nga dalja shtepia e kultures,Jarina-Dukagjin,Asllaqeshma 1 dhe 2, Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht, Gjimnazi,Kisha Ortodokse,Lidhja rezerv TS-7/2,Kfori Italian,Kfori Argjentina, Kisha Katolike, Ambullanca e stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2.

· L.P 35 kV Gurakoci prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic,Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e epërme, Ruhot, Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetëri , Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq, Dreja ,

· L.P 35 kV Isniqi prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave, Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj .

· L.P 35 kV KFORI Pejë prej orës 06:00 deri në orën 07:00

Pa energji elektrike do të mbesin: KFORI.