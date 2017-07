Petkoviq: Lista Serbe do të votojë për transformimin e FSK-së, se kështu do t’i thotë Vuçiqi

Slavisha Petkoviq nga Iniciativa Qytetare për Prosperitet tha në “Rubikon” të KTV-së se pret që Listas Serbe ta votojë transfoprimin e FSK-së në Ushtri.

Këtë ai e pasqyron me deklaratat e Vuciqit refuzim të votimit për transformim të FSK-së dhe në anën tjetër pjesëmarrjes së Sreten Milanoviq, kryetari i Novobërdës, siç thotë ai, besnik i partisë së Vuçiqit në prezantimin e klasës së re të FSK-së në Ferizaj.

“Tani të gjithë na tradhtuan, sepse vetë leja për t’i bërë këto gjëra që i bënë, na solli tek pika që s’dimë kujt t’i besojmë më, e fakti që serbët janë instrument i Beogradit, këtu në fakt vetëm një pjesë e serbëve është instrument i Beogradit dhe kjo është ajo për të cilën them se Prishtina dhe Bashkësia ndërkombëtare i mbyllen sytë para asaj çfarë ndodhi në zgjedhje sepse Vuçiqi ndaj tyre është goxha servil sepse e keni parë gjatë gjithë fushatës thoshin se si s’do të votojnë për transformimin e FSK-së e të tjerët do të votonin por e patë para disa ditësh në Ferizaj u prezantua klasa e re e FSK-së dhe kush ishte i pranishëm përpos Sreten Milanoviq, kryetari i Novobërdës, besnik i partisë së Vuçiqit dhe anëtarë i Listës Serbe”, ka thënë ai.

“Atëherë unë them se nëse dikush do të votojë për transformimin e FSK-së do të jetë vetë Lista Serbe sepse për këtë Vuçiqi do të merret vesh në Bruksel, më kupton e keni parë, ai është njeri që se ka problem të gënjejë sepse së fundmi në krejt mediat serbe po bëhen disa anketa për të gjitha gënjeshtrat e tij dhe e shihni cila është gënjeshtra e tij më e madhe. Kështu që unë s’do të befasohesha aspak rreth kësaj sepse aktualisht në Kosovë problemi nuk është më serbët, sepse tregimet e tij bien në ujë".