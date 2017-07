Fshatrat e qytetet që mbesin pa rrymë ditët në vazhdim

Më 15,16,17.07.2017 në Gjon Sereqi në Prishtinë me kod do të ndërprehet prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Gjon Sereqi dhe nje pjese rrugës Kamer Loshi. Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave.

Më 15.07.2017 në Badovci do të ndërprehet dalja 10 kV Metaliku-Janjevë prej orës 11:00 deri në orën 12:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Metaliku-Janjevë. Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimi e grupit Matës.

Më 15.07.2017 në NS TS 35/10kV Badovci do të ndërkrehet dalja 10 kV Pompa për ujësjellës BAD prej orës 12:30 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa për ujësjellës BAD. Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimin e grupit matës.

Më 15.07.2017 në NS TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet dalja 10 kV Minierat Kishnicë prej orës 14:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minierat Kishnicë. Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimin e grupit matës.

Më 15/16.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet dalja 10 kV Letanci prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përcuesit 70Al/Ce.

Më 15.07.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet dalja 10 kV Maxhunaj prej orës 09:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj. Arsyeja e ndërprerjes: Përmisimi I vrejtjes nr.981

Më 15.07.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet dalja 10 kV Ekstra prej orës 09:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr,Bahri Kuqi, Shot Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shales, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku, F.Sh Begaj. Arsyeja e ndërprerjes: Përmisimi i vrejtjes nr.996

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit. Më 15.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV - Shirok -Suharekë do të ndërprehet dalja Peqanit prej orës 08:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës Bes co. Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimi i shtyllave te vjetrate TM, bartja e perquesve ne shtylla te reja te T.M, lokacioni Fshati Sllapuzhan dhe Peqan.

Më 15.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet dalja 10 kV Shirokë-Therandë prej orës 09:00 deri në orën 11:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (Rr.Reqani); Arsyeja e ndërprerjes: lëshimin e transformatorit të ri në rrjet.

15.07.2017 në NS TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet dalja 10 kV Velezha (Kodi 31000030) prej orës 11:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co. Arsyeja e ndërprerjes: Kyqja në rrjet e TS-it.

15.07.2017 në Ferizaj II do të ndërprehet dalja 10 kV Kosovapetrolli (Kodi 40041003) prej orës 10:30 deri në orën 12:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fe-Rr. "G.Terbeshi", Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhagjerëve dhe Bizniset private. Arsyeja e ndërprerjes: Për vendosjen e shtyllës 12/1000 nën tension sipas PEE të lëshuar nga KEDS.