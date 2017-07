Dogana në Kapshticë të premten mbyllet për 4 orë

Inaugurimi i autostradës së re, që lidh pikën doganore greke të Kapshticës, me autostradën e Kosturit, do të bllokojë për rreth 4 orë punën në doganë.

Policia e qarkut të Korçës bën me dije se më datën 14 korrik, nga ora 10:00 deri në orën 14:00, pala greke do ketë ndërprerje të punës si në hyrje dhe në dalje të kësaj pike. Gjithashtu nuk do të lejohet lëvizja e automjeteve.

“Ndërprerja e punës do të bëhet me rastin e inaugurimit të autostradës së re, që lidh këtë pikëkalimin me autostradën e Kosturit”, thuhet në njoftimin e policisë.