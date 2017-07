Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtina

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliq-Ballaban prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

2.

Më 13.07.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontim i shtyllave në LP 10 kV.

3.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Keqekollë-Hajkobillë prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

4.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e ujit-alpet prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Fabrika e ujit-alpet, Green Heat.

5.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Grashticë-Radashec prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Grashtica dhe Radasheci.

6.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Sharbani prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, Alshiqët,Halabakët, Dyzi 1 dhe 2, Tërrnavë, Vanovcë dhe Bellopojë 1,2,3,4.

Peja

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Zallaqi prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Gurakoc (një pjesë) ,Zabllaqi , Zallqi , Dreja , Koshi , Gusari , Osojan , Polana , Paleva .

Gjakova

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dobroshi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.

2.

Më 13.07.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 KV Xerxa prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe , " Elkos Group ","EURO-FAT"SH.P.K Ruzhdi Kryeziu, GURËTHYES Seperimi Vllazrit morina denj, GURËTHYES " ALSTONE ' SH.P.K. Shkumbin Fadil Gashi, GURËTHYES " KURADONA " SH. P. K. Lulzim Kryeziu, GURËTHYES ''KURADONA''SH.P.K. Lulzim Hasan Kryeziu, GURËTHYES SEPERIMI GANIA Xërxe, N.SH. " MAKOLLI " Brahim Hoti, RENTABIL N T P, RESTAURANT " KOSOVA " Halit Thaqi, SEPERIMI BETONIT Reshat Imer Morina, SH.P.K." MEKANIKU-ZH " Zyber Hima.

3.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragabili prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

4.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Dejni prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Denji , Polluzh , Kazniuku , Elita , Qifllaku , Guri i Kuq , Ratkoc .

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Ferizaj

1.

Më datë 13.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Koka Kolla prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Koka kolla

2.

Më datë 13.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Fabrika e letres prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Fabrika e Letres

3.

Më datë 13.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Shkolla e Mesme Bonita prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Shkolla e Mesme, Mulliri Agroprodukt.

4.

Më 13.07.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Kaqaniku prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kaqaniku, Voskopoja, Bobi, Ivaja, Kaqaniku i Vjeter, Doganaj, Strazha, Begraca, Kerbliqi, Kovaqeci, Biqeci.

5.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kaçaniku i Vjetër prej orës 10:00 deri në orën 16:00

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Gjilan

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllatina prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Terstenik, Muhader, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë, Pozhoran (një pjesë).

2.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacionari prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Stacionari , Fabrika e Ujit në Kllokot ,Banja,Nana Naile,Rera com,Mulliri Tina.

3.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokoti nga ora 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Kllokot , Radivojc , Budrikë , Remnik , Xhylekarë .

4.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Industriali nga ora 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fsh.Mogille, nje pjese te Vitis, te Zahirt, Tafa-benzin, Leo-com, Zefi BlindMlini-“Loni”, Migrosi, Erabi, Xhela-mobileria, Betonjerka, Gashi-P, Augustini-P, TSSH-betoni, Fab.Ujit-Natyral, Njazi Mjekra, Art-Projekt, Liridon Mustafa, Ridvan Aliagiq, BUJKU.

5.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vinex-i nga ora 15:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika shoqërore" Vineks" ,Ambulanta,ETC

6.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shillova prej orës 07:30 deri në orën 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Xhorxh Uashington,TS-63-Frigoriferi-TS117-Shillova-TS-118-Shillova.

Mitrovicë

1.

Më 12.07- 14.07.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 0.4 kV Begaj prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e lagjes Begaj.

Prizren

1.

Më 13.07.2017 në NS 35/10kV Prizreni 4 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bizmuti prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: IBPK "Prizreni", "Shtypshkronja e re"(ETC), Siprint Shtypshkronja".

2.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Prizereni lV do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shkolla Normale prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus, Shkolla Normale, KFOR-i turk dhe Lagjja e Trimave.

3.

Më 13.07.2017 në NS 35/10kV Prizreni 4 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Famipa prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Famipa.

4.

Më 13.07.2017 në NS 35/10kV Prizreni 4 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Tjertorja prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Him Group,Ben-af,Globali.

5.

Më 13.07.2017 në NS 35/10 kV Prizreni 4 ka ndërprerje totale prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rruget- Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha dhe Lekë Dugagjini.Pjesa e qytetit te shkolla teknike, nje pjesë e Tusus-it dhe Mahalla e Hoqës, Zjarrfiksat, Motel Prizreni, Lagjja Tusus, Shkolla Normale, KFOR-i turk dhe Lagjja e Trimave, IBPK "Prizreni", "Shtypshkronja e re"(ETC), Siprint Shtypshkronja", Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker bizneset afariste: "Afioni", Etem-Trade", "EULEX", "Kuk-Komerc", "Sharri Beton" dhe "Sharri Pllast", Famipa, Him Group,Ben-af,Globali, Metaliku.