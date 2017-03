Gjuriq: AKS-në do ta formojnë serbët e Kosovës në bashkëpunim me Beogradin

I ashtuquajtur drejtor i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën Marko Gjuriq ka deklaruar se ka pushuar së besuari në gatishmërinë e Prishtinës që të punojë në zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit, por ka shtuar se “është i bindur se Asociacioni i Komunave serbe megjithatë do të formohet, transmeton Koha.net.

"Mendoj se është e domosdoshme që pa shtyrje afati të fillohet në punën e hartimit të Statutit për formimin e AKS-së. Beogradi është i gatshëm që menjëherë t’i qaset punës së përbashkët në hartimin e Statutit. Po ashtu ne nuk pranojmë asnjë përvetësim dhe veprim të njëanshëm në këtë drejtim, sepse AKS-në nuk duhet ta formojnë as Prishtina dhe as Isa Mustafa, por serbët e Kosovës me ndihmën dhe me përkrahjen e Beogradit e të Prishtinës”, citon javorja “jedinstvo” të ketë thënë Gjuriq.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme