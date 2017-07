Këto vende do të mbeten pa rrymë

Sërish nëpër vende të Kosovës në ditë në vijim do të ketë ndërprerje rryme, transmeton Koha.net.

Për këtë njofton kumtesa nga KEDS.

Sipas kumtesës, rrymë nuk do të ketë:

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi 14000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa rrymë energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

2.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Drenas do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Orllati (Kodi 16021005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

3

Më 11.07.2017 në NS S 35/10 kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10 Kv Koliq-Ballaban (Kodi 14016002) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

4.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Parku I Biznesit do të ndërpritet:

Dalja 10 Kv Llapushniku (Kodi 16023003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqkë e re.

5.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10kV koliq do të ndërpritet:

Dalja 10 Kv Batllava (Kodi 14016000) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

6.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10kV koliq do të ndërpritet:

LP 35kV MAZGITI (Kodi 14016000) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Euro- Pllaci, Apollonia – Lazarevë.

7.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërpritet:

LP 10 kV Plemetinit (Kodi 15019003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin :Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (nje pjese) .

8.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërpritet:

LP 10 kV Fabrika e ushqimit të kafshëve (Kodi 15018011) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Millosheve (një pjesë).

9.

Më 10.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

LP 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 09:00- 12:00 dhe 15:00- 18:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

10

Më 11.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

LP 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 09:00- 12:00 dhe 14:00- 17:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

11.

Më 12.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

LP 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 09:00- 12:00 dhe 14:00- 17:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

12.

Më 13.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

LP 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 09:00- 12:00 dhe 14:00- 17:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Ferizaj

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 KV Magure do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi 41048002) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magurë, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanicë.

2

Më 11.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bablaku (Kodi 41000001) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, Rubovci,Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cerrnilla,Mirashi I Ri dhe Mirashi.

3.

Më 08.07.2017 në NS TS 35/10 KV Shtime do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Rashincs (Kodi 41046001) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Gjakovë

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Beci (Kodi 80080010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

2.

Më 10.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Opterusha (Kodi 82000010) prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.

3.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi 82082005) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.

4.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Skivjani (Kodi 80080009) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

5.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja 21 (Kodi 81084018) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin rrugët:Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu, Rruga e UÇK-së, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci.

6.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Denji (Kodi 82081007) prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesinfshatrat: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

7.

Më 09.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bizneset (Kodi 82000020) prej orës 10:00 deri në orën 10:30

Pa energji elektrike do të mbesin 19 konsumatorë komercial - Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.547 Tafil Zyberi, Rr.551 Edit Durham dhe fshati Zatriq.

Gjilan

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stublla (Kodi 61067001) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-Misisni, gurthysi-Bentakosi I Ri, gurthysi-Mogillte, fabrika –Ujësjellësi dhe Godeni.

2.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Velekinca (Kodi 60062006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Gjilani ( Zabeli i S.Agës, Mulliri i Arapit, Qenar Qeshme, Q.Qeshme - te farmat ) dhe Velekinca.

3.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qendra (Kodi 60062007) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjilani (Komuna, Rruga e Prishtinës - Varoshi)

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ujësjellësi (Kodi 60062010) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesë Ujësjellësi.

5.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Parku i makinave (Kodi 60062011) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr:Bujanovcit: TS-440-Ukraincat;TS-22-Ideali-1.Rr;Bujanovcit.TS-427-Morava E Binqes-Rr; Xhorxh Uashingtoni; TS-23-28-Netori Xhorxh Uashingtoni;TS-21-Lepa Brena. rr: Abdulla Tahiri.TS-5-TMK-ja rr:Adem-Jashari; TS-428-Kazerma- rr:Abdulla Tahiri.

6.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Thertorja (Kodi 60062012) prej orës 1500 deri në orën 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.

7.

Më 11.07.2017 në NS TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja Koretinit (Kodi 62000017) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.

8.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dheu i bardhë (Kodi 60062013) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë dhe rrugët: Reshat Ymeri, Elevia Qelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëlelzërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

9.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërpritet:

Dalja 10 kV H. e sporteve (Kodi 60063001) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Halla e Sporteve, Te Bislimi dhe Banesa.

10.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërpritet:

Dalja 10 kV TS.10 (Kodi 60063002) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: TS. te Treska , TS te Parku, TS te Mani.

11.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Spitali (Kodi 60063004) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesë: Spitali.

12.

Më 11.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërpritet:

Dalja 10 kV LP Industrial (Kodi 60063005) prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin: TS te Bojana dhe Bejta Com.

13.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV LP Industrial (Kodi 60062004) prej orës 14:00 deri në orën 17:00

Pa energji elektrike do të mbesin: rr.Bujanovcit: TS-54-MB Gzimi,TS-55-Ahmeti, TS-56-MB-Agro-Hemerci, TS-64-TS-Privat-Xhevat Bunjaku, TS-101-Tafa Petroll- TS-102-Pro.Eng.Com.TS.104-Remi Petroll.- TS.105-Kosova.Comerc.{Xhelali}; TS.107-Evropa.TS-123.Mb.Progresi, TS-143-TS.Muja1-Bunari,TS-145-TS-Alushi,TS-146-TS-Kroni.

Pejë

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10KV Peja 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi 50051006) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesë: Rugova.

2

Më 11.07.2017 në NS TS110/10KV Peja 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi 51000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: TS 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, Xhamia e Kuqe.

3.

Më 09.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet:

Komplet daljet 10kV (Kodi 50000010) prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi, Tyrbeja Isniq, Lebush, Strellc i Epërm dhe i Ulët, Deçani Qyteti, Deçani KEDS, Deçani Policia, Deçani Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carrabreg, Durravë Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg; Istogu i Poshtëm, Muzhevinë Arifaj, Muzhevinë Blakaj, Muzhevinë Gateri, Muzhevinë 1, Ukaj, Dragolevci I Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj, Kabashte Tomoc, Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC, Muzhevinë Jahaj,Dragolevc e Reja.

Prizren

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Hoqa e qytetit (Kodi 30035005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë; Afariste: Resturant "Keshtjella","Pompa Benxines Zhuri", Betonjera "Vëllezërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit" dhe Vlashna "Fanaj Petroll".

2.

3.

Më 10.07.2017 në NS TS 110/10 kV PZ III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV LP 10 Korisha (Kodi 31000010) prej orës 14:00 deri në orën 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve.

4.

Më 10.07.2017 në NS TS 110/10 kV PZ III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV LP 10 Velezha (Kodi 31000030) prej orës 14:00 deri në orën 16:00

energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkaqe sigurie në punë– punime në LP Korisha.

Mitrovicë

1.

Më 10.07.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi 73000011) prej orës 09:00 - 12:00 dhe 15:00-18:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.