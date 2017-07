Edhe LDK-ja thotë se e ka programin kusht para ndarjes së posteve për Qeveri

Qëllimi i LDK-së, konkretisht koalicionit LAA mbetet “PDK-ja në opozitë”.

Kandidati për kryeministër i LAA, Avdullah Hoti në Rubikon të KTV-së riktheksoi vendosmërinë në dështimin e këtij koalicionit.

“PDK duhet të mbetet në opozitë. Në momentin që dështon PAN me krijimin e qeverisë ne do të fillojmë të konsultohemi me të gjitha partitë politike përveç PDK-së dhe platforma do të jetë programi i LDK-së. Nuk do të bëjmë kompromis në vlerën dhe platformën e LDK-së. Ne fillimisht do të bisedojmë në fraza të programit, nëse arrijmë të kemi përafrim në program, atëherë mund të flasim për poste e ministra”, ka thënë ai.

Mirëpo, sipas Hotit, përafrimi në program me Vetëvendosjen mbetet e vështirë ndonëse LDK si parti e qendrës së djathtë ka qëndrime krejtësisht të ndryshme.

“Zhvillimi ekonomik, ne jemi parti e djathtë ata të majtë. Ata synojnë të rrisin taksat e ne si të djathtë mendojmë ta mbajmë prej 27 - 30 për qind. Absolutisht nuk ka kompromis mbi parimet tona, a janë parime të tyre apo jo nuk e di por është në program të tyre”, ka thënë Hoti.

“Tjetër është te proceset integruese, fqinjësia e mirë, mbi atë se si është krijuar shteti i Kosovës”.

Këtë përafrim në program, Hoti e sheh më shumë me AAK-në e Nismën ndonëse tash mbetet e vështirë për shkak të koalicionit që këta dy të fundit kanë me PDK-në.