VMRO-DPMNE “përçahet” në 10 grupe parlamentare që t’ua marrë të tjerëve kohën e diskutimeve

Deputetët e VMRO-DPMNE-së do të formojnë 10 grupe parlamentare, prej të cilëve 9 grupe do të kenë nga 5, kurse një grup parlamentar 6 deputetë, ka njoftuar Ilija Dimovski. Secili grup parlamentar do të ketë koordinator të vetin, njoftoi Dimovski në konferencën me gazetarët, shkruan Gazeta Lajm.

Megjithatë nuk bëhet fjalë për përçarje të vërtetë brenda kësaj partie, por për strategji për të fituar më shumë kohë për diskutime në Kuvend. Sipas rregullores së Kuvendit të Maqedonisë, koordinatorët e grupeve parlamentare kanë të drejtë për diskutim në kohëzgjatje prej 15 minutave, kurse deputetët 3 minuta.

Koalicioni i udhëhequr prej VMRO-DPMNE-së ka 51 deputet në Kuvend. Sipas rregullores së Kuvendit të Maqedonisë grupii parlamentar mund të formohet me 5 deputetë.