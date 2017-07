Hoti: Nuk jemi në bisedime me askënd, as me VV-në

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR dhe Alternativa, Avdullah Hoti tha se sot se koalicioni LAA nuk është në bisedime me asnjë subjekt politik madje as me Lëvizjen Vetëvendosje.

Hoti tha se nuk do të bëjnë asnjëherë koalicion me PDK edhe nëse PAN e humb shansin për të formuar institucionet, transmeton kp .

“Asnjëherë me PDK, edhe nëse humb shansin PAN, por me subjektet tjera do të angazhohemi për themelimin e institucioneve”, tha Hoti.

Këto deklarata ministri në largim i Financave tha pas një takimi me krerët e Odës Ekonomike të Kosovës dhe bizneset.