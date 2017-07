Të arrestuarit për vrasjen e policëve më 2004 në Gjykatë

Sot, para Gjykatës në Prishtinë janë sjellë të arrestuarit e djeshëm për vrasjen e policëve në vitin 2004.

Ata në Gjykatë janë sjellë nën masa të rrepta sigurie.

Pritet që atyre sot t’iu shqiptohet masa e paraburgimit.

KTV ka siguruar pamje ekskluzive nga dërgimi i të arrestuarve në Gjykatë.

Ata dje janë arrestuar në lokacione të ndryshme të Kosovës.

Koha Ditore sot shkruan se Bajram Kiqimari dhe Alban Dizidaro janë arrestuar të mërkurën nga EULEX-i, pas 13 vjetësh për çështjen e vrasjes së dy policëve – një të UNMIK-ut dhe një të Kosovës, shkruan sot Koha Ditore.

Hetimi për këta persona ka nisur tre vjet pas dëshmive të dhëna nga Shkumbin Mehmeti, i cili është i vetmi i dënuar për këtë vrasje të dyfishtë.

Në vitin 2014 Kiqimari ishte arrestuar së bashku me Florim Ejupin për të cilin po ashtu kishte dyshime se është pjesë e këtij grupi. Pasi i kishte liruar Gjykata Ejupi ishte arratisur. EULEX-i përmes një komunikate ka thënë se edhe një person do të ekstradohet gjatë së mërkurës, por nuk kanë njoftuar orën e saktë dhe vendin nga ku do të ekstradohet. Gazeta ka mësuar se personi që do të ekstradohet është Faik Shaqiri, i cili është i afërm i Ruzhdi Shaqirit, i cili para më shumë se dy vjetësh është vrarë nga Gani Geci.

