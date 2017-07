Gjate ditës së enjte, 6 korrik 2017, moti në Shqipëri parashikohet të jetë i kthjellët dhe i nxehtë.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim –Jugperëndim 2-7m/s. Deti i forcës 3 me lartësi vale 1.4 metër. Shikimi 10km-20km. Temperaturat me rritje në vlerat minimale dhe ato maksimale.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 16°/32°C

Vendet e ulëta 19°/36°C

Vendet bregdetare 20°/34°C