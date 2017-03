Cilat vende s’do të kenë rrymë nesër e pasnesër

Përmes një kumtese, KEDS, njofton, transmeton koha.net, se nesër e pasnesër nuk do të kenë rrymë në këto vende:

Më 03.03.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Graçanica 1 (Kodi: 10014004) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Graçanica, Padalishta, Te mbeturinat, Ibër Lepenci dhe Lindja.

Më 03.03.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi: 16021007) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

kohës sa do të zgjasin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas te Xhamia, Drenas te Feronikeli, Drenas Qorrovit dhe Drenas Çikatovë.

Më 02.03.2017 në NS110/35/10kV Lipjan do të shkyçet:

· Dalja10kV-Zona Industriale (Kodi: 41000009) nga ora 09:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme