KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Keqekollë-Hajkobillë prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit linjor në LP 10 kV.

2.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llazareva prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

3.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kosovatransi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Emshiri (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kosovatex prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Objekti i ish tjerrtores.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Veterrniku 2 prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Valoni Petroll. Banesat Marigona, Shtypshkronja Rezniqi, Furra Kobake, Merkom Pezho, Panorama, Internation Helth Center,Lagjja Logreta, Albert Rudari, Betonjera Luli, Betonjera Renulual Betoni dhe Auto Sherreti.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

1.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rahoveci prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I dhe Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qendra Teknike prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesa e qytetit te shkolla teknike, nje pjesë e Tusus-it dhe Mahalla e Hoqës.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10kV Tabahana prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha dhe Lekë Dugagjini.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

1.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bobi prej orës 11:00 deri në orën 14:00

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqia, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja e ndërprerjes: Për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

2.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kosovatransi prej orës 13:30 deri në orën 15:30

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC dhe ndërtesa e TMK.

Arsyeja e ndërprerjes: për kyçjen e TS 10/0.4kV Bujar Baliut në bazë të PEE.

1.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gadime prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i largpërçuesit, ndërrim i shtyllave, montimi i ndarësit dhe testimi i mbrojtjes rele, kyçjes- shkyçjes, revizion i kthines etj.

2.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV QMI I prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçjes-ç’kyçjes,si dhe revizion i kthinës.

3.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Banulla prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banulla, Gllogovci, Gomnasella, Llugagjia dhe Pojata.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele, kyçjes- shkyçjes, revizion i kthines etj.

Pejë

1.

Më 06.07.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Jashanica prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pograxha, Qupeva, Jellovci, Resniku dhe Jashanica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave.

2.

Më 06.07.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Juniku prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 06.07.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Isniqi prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ahmetgjekajt. Tishukajt. Mehmetajt, Mulajt, Kuklecët, Osadautajt, Tahirsylaj, Rexhametajt dhe Osmanajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Gjilan

1.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kllokoti prej orës 11:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojc, Budrikë, Remnik dhe Skifteraj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e Baterive I prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fabrika e Baterive.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Përlepnica prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica (Progres, Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, Sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor - Zeleni Vrh, Kmetovci, Prelepnica, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Shillova prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Xhorxh Uashington,TS-63-Frigoriferi-TS117-Shillova-TS-118-Shillova.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lp Industrial prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Bujanovcit: TS-54-MB Gzimi,TS-55-Ahmeti, TS-56-MB-Agro-Hemerci, TS-64-TS-Privat-Xhevat Bunjaku, TS-101-Tafa Petroll-TS-102- Pro.Eng.Com.TS.104- Remi Petroll-TS.105-Kosova Comerc, Xhelali}.TS.107-Evropa.TS-123.Mb.Progresi.TS-143-TS.Muja.1-Bunari.TS-145-TS-Alushi.TS-146-TS-Kroni.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Çeliku prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata, Prokuroria, Agmia dhe Çeliku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Gjakovë

1.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Denji prej orës 07:00 deri në orën 10:00 si dhe nga ora 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të reja SHB të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova, në Dyjakë.

2.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Skivjani prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e TSB per projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova në Dyjakë.

3.

Më 05.07.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dalja e Bizneseve prej orës 16:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 19 konsumatorë komercialë; rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.489 Avdullah Bugari, rr.491 Vëllezrit Frashëri, rr.493 Hasan Prishtina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.547 Tafil Zyberi, rr.551 Edit Durham dhe fshati Zatriq.

1.

Më 06.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Elektromotori-Deva prej orës 11:30 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abdurrahim Buza, Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Asim Vokshi, Avni Rrustemi, Bashkim Idrizi, Dëshmorët e Lirisë, Faik Konica, Gjergj Fishta, Ilir Soba, Isa Grezda, Kongresi i Manastirit, Korab Binxhiu (një pjesë), Lidhja e Prizrenit, Mic Sokoli, Migjeni, Orize, Londra, Uashingtoni, Yket e Erenikut dhe Ymer Prizreni.

1.

Më 06.07.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bistrazhini prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bistrazhini, Damjani (një pjesë), Doli, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusari, Kushaveci (një pjesë), Lipoveci, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i konzollës së TM në Damjan TS-Guct.

2.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qyteti I prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.548 Mark Sopjani.