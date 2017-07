Moti në bregdetin shqiptar

Gjatë ditës së hënë, 3 korrik 2017, moti në Shqipëri parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira në pjesën bregdetare dhe zonat malore. Vranësirat pritet qe të shoqërohen me reshje shiu.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim –Veri 2-20m/s. Erë me rrahje në pjesën bregdetare. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.5 metër. Mjegullinë për shkak të reshjeve.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 14°/28°C

Vendet e ulëta 14°/31°C

Vendet bregdetare 17°/27°C