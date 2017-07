I nxehti alivanos një qytetar në Prishtinë

Një qytetar është alivanosur në rrugë të premten në Prishtinë, si pasojë e temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin.

Atij i ka ofruar ndihmë mjekësore shërbimi emergjent, shkruan sot Koha Ditore.

Sipas meteorologëve, temperatura të larta do të mbretërojnë edhe gjatë pesë ditëve të ardhshme.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 17- 19 gradë celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 33-35 gradë celsius.

Për sot parashikohet mot me diell dhe vapë, të dielën pritet mot me vranësira të dendura, të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.