Ministria e Bujqësisë nuk mori llogari për mijëra euro grante

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)nuk ka marrë llogari për mijëra euro që i ka ndarë në formë të subvencioneve dhe granteve.

Mungesa e raportimit për shpenzimin e mjeteve, mungesa e arsyetimit të shpenzimeve, si dhe moskryerja e investimeve nga përfituesit brenda afateve të caktuara, janë disa nga parregullsitë që Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) i ka identifikuar në raportin e auditimit për vitin 2016 për këtë ministri.

Gazeta ka provuar që për gjetjet e raportit të marrë një përgjigje nga MBPZhR-ja, por Zyra për media gjatë së premtes nuk ka kthyer përgjigje.

Ndërkohë që në raport thuhet se ministri, Memli Krasniqi, është pajtuar me gjetjet. “Ministri ka marrë në konsideratë dhe është pajtuar me gjetjet e detajuara dhe me konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna”, thuhet në raport.

