Në pesë ditët e ardhshme temperaturat mbërrijnë në 35 gradë

Mot me diell dhe vapë do të mbajë edhe gjatë ditës së nesërme, kurse gjatë ditës së diele do të mbajë mot më vranësira të dendura të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 17- 19 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do te lëvizin ndërmjet 33-35 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i veriut dhe jugperëndimit herë - herë me vrull shpejtësia e së cilës mund të arrijë deri 16m/s.