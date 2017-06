AKR vendos të qëndrojë në koalicion me LAA-në

Kryesia e AKR-së në mbledhjen që ka mbajtur të premten, ka vendosur që t’i qëndrojë besnik koalicionit me LDK-në.

Këtë vendim të AKR-së, në një prononcim për Veriu.info e ka konfirmuar nënkryetari, Agim Bahtiri.

“Kryesia e AKR-së ka marrë vendim që t’i qëndrojë besnik koalicionit me LDK-në dhe në asnjë formë të mos lidh koalicion me PAN-in. Por ne do të shikojmë përpara dhe do të japim kontributin tonë, për shtyrjen e proceseve përpara në drejtim të formimit të Qeverisë”, ka thënë Bahtiri.

Ndryshe, koalicioni LDK-AKR ka 29 deputetë, e që së bashku me VV-në i bëjnë gjithsej 61 deputetë, që është shumica e deputetëve në Kuvendin e Kosovës.