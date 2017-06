KEDS përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Gjakova

1.

Më 03.07.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 KV Ratkoci prej orës 9:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë), Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të reja SHB të TL për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017.

Pejë

1.

Më 04.07.2016 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Gjurgjevik i Vogël, Kernicë, Shtupel, Bingjë, Grapc Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të TL për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“

Ferizaj

1.

Më 03.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bablaku prej orës 10:00 deri në orën 11:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi I Ri, Surqina, Cerrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

2.

Më 03.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kraishtës prej orës 12:00 deri në ora 13:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Rufci I Ri, Rufci i Vjetër, Halilaç i Vogël, Hallaçi i Madh, TS Mulliri - Halilaç i Vogël, Ribari i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bregu i Zi, Bujani, TS-Villa Pauna-Bujan, Godanci dhe Varigovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revision i kthinës.

3.

Më 03.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllovia prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Smollushë, Gllavicë, Çallapek, Gushtericë e Ulët, Livagjë dhe konsumatorët komercialë të kësaj dalje 10kV.

Kurse fshati Sllovi mbetet pa energji elektrike prej orës 08:00 deri në ora 15:00.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

4.

Më 04.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konjuhi nga ora 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet,pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konjuhi, një pjesë e Lipjanit, Banulla (një pjesë), Shkolla Mehmet Akif dhe Konsumatorët Komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

5.

Më 04.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Baza e Asfaltit prej orës 12:00 deri në orën 13:30.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Baza e Asfaltit, Gracka e Vjetër, Jeta e Re, Topliçani, Lagjia Peqani-Topliqan dhe Gracka e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

6.

Më 04.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e qytetit të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

7.

Më 05.07.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Burgu prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr.Ilaz Agushi, Blloku i Parë i banesave, Gjimnazi dhe Shkolla teknike.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revision i kthinës.

8.

Më 05.07.2017 në NS110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja10kV-Zona Industriale nga ora 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

9.

Më 05.07.2017 në NS110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja10kV-Adem Gllavica nga ora 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin:Shkolla Adem Gllavica

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

10.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV QMI prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova dhe bizneset tjera.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

11.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Banulla prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Gllogovci dhe Banulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revision I kthinës

12.

Më 06.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revision i kthinës.

13.

Më 07.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lypjani 2 prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Imri Ratkoceri,TS 3, Dino,Basri sopa,Market Viva,TS skender Krasniqi,TS Agron Gashi,FFB Trade,TS Dardan Ratkoceri dhe TS Sabri Bajrami.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

14.

Më 07.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bechtel Enka prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bechtel Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi vjetor i mbrojtjeve rele si dhe revizion i kthinës.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 03.07.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV QMI prej orës 15:00 deri në orën 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova dhe biznese tjera.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja e konsumatorit Tome Gashi me Nr.PEE:9421.

Mitrovicë

1.

Më 03.07- 07.07.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 0.4 kV Begaj prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e lagjes Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos.

Gjilan

1.

Më 03.07.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Strezovci prej orës 09:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gregjeniku, Rahavica, Strezofci, Krileva, Bushinca, Carefci, Bratillofci, Kremenadi, Meshini dhe Bulefci.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e trafostacianit të ri në Kamenicë sipas pranimit Teknik nr-6987.

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 03.07.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Janjeva prej orës 11:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Shushica, Bukovicë, Gushtericë e Epërme, Akllapi dhe PTK Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit të daljes 10 kV.