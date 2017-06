Deputeti shqiptar ia dha votën kryeministres Bernabiq

Ana Bërnabiq është edhe kryeministrja e shqiptarëve të Serbisë, pasi ka marrë votën e përfaqësuesit të tyre për të qenë kryeministre e re, transmeton topchannel.

Mbështetjen me një votë ia ka dhënë edhe deputeti i vetëm shqiptar, Fatmir Hasani, nga Lugina e Preshevës. Ai thotë se, pas një takimi me Vuçiqin, u ka premtuar ndryshime dhe qasja e Beogradit ndaj shqiptarëve ka lëvizur në drejtim të mirë.



“Mendojmë se kësaj here do të fillojnë të realizohen kërkesat tona, meqenëse kemi qenë shumë vite në opozitë. Shpresojmë të vjelim të gjitha ato që na takojnë”, tha Hasani.



Deputeti shqiptar thotë se shpreson që Bërnabiq dhe Vuçiq të shohin mundësinë për përmirësimin e jetës në qytetet ku ata jetojnë. Andaj, shqiptarët tashmë janë pjesë e mazhorancës në Kuvend.



“Sa më shpejt që Serbia të plotësojë të drejtat e pakicave, aq më mirë është, pasi po ndjek rrugën drejt Bashkimit Evropian”, shtoi Hasani.



Shqiptarët presin që dialogu mes tyre dhe qeverisë të vazhdojë, në mënyrë që përfshirja e tyre në institucione dhe vendet e punës të mos mungojë.