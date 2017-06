Deda thotë se e inkurajon përbërja e re e Kuvendit

Ilir Deda përmes një postimi në Facebook ka thënë se është i inkurajuar nga përbërja e re e Kuvendit të Kosovës, pasi sipas tij me këtë përbërje është fuqizuar jashtëzakonisht shumë brezi i ri i politikës.

Deda, që është rizgjedhur deputet me 15,567 vota, thotë gjithashtu se kjo përbërje garanton ligje më të mira për qytetarët dhe zhvillim të demokracisë parlamentare, transmeton Koha.net.

“Jam thellësisht i inkurajuar me përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës. Kjo garanton ligje më të mira për qytetarët tanë, debat më thelbësor, mbikëqyrje më të madhe të ekzekutivit dhe me shumë rëndësi - zhvillim të demokracisë tonë parlamentare. Me këtë përbërje të re në Kuvend kemi fuqizim të jashtëzakonshëm të brezit të ri politik. Kësaj radhe Alternativa përfaqësohet me 2 deputetë. Nga unë 15,567 herë faleminderit”, ka shkruar Deda.