Osmani insiston në koalicionin LDK-VV, pa kushte për kryeministër

Vjosa Osmani e LDK-së insiston në një koalicion paszgjedhor me Vetëvendosjen.

Deputetja më e votuar në Kosovë thotë se koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, PAN, nuk do të mund të formojë qeverinë dhe për këtë shkak duhet të nisin bisedimet mes subjekteve tjera parlamentare.

Osmani thotë se të dy partitë duhet të largojnë kushtin për kryeministër dhe të nisin bisedimet për program qeverisës të përbashkët.

“Nuk pajtohem me qëndrimet që lidhen me emra individual. Kryesore në bisedimet e mundshme me VV-në duhet të jetë programi. Do të jetë mjaft e vështirë që të arrihen marrëveshjet me VV-në. Tashmë ka pasur telefonata dhe konsultime ndërmjet partive. Duhet të fillojmë me programin dhe pastaj për individët”, ka thënë ajo në Interaktiv të KTV-së.

Osmani thotë se i nominuari i PAN-it për kryeministër Ramush Haradinaj me deklaratat se ka siguruar disa vota të LDK-së “është duke luajtur lojën e njëjtë me vitin 2014, kur vazhdimisht flitej se PDK ka siguruar vota të deputetëve të LDK-së”.