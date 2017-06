Vendet që nuk do të kenë rrymë në ditët e ardhshme

​KEDS-i, të mërkurën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike në qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Koliqi do të ndërpritet:

10 kV Koliq (Kodi 14016002) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10kV.

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

10 kV Plemetinit (Kodi 15019003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit në TSSH.

Më 04.07.2017 në NS TS 35/10kV Fushë Kosova I do të ndërprehet:

10 kV Batllava-Kuzmin (Kodi 10012009) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimin e GM.

Më 04.07.2017 në NS TS 35/10kV Fushë Kosova I do të ndërprehet:

10 kV Mulliri (Kodi 10012012) prej orës 12:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Fushë- Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimin e GM.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Kaçaniku (Kodi 400430) prej orës 9:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private, Bobi,Ivaja,Kotlina,Laqi,Bushi,Pusteniku, Strazha. Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qender, P-8. rr. Emin Duraku, rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal Fabrika "Lepenci" Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 30.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP.10kV QMI (Kodi 41000011) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova..

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i pikave matëse në TS me kod 41000011026 dhe 41000011028.

Gjakovë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

TS 35/10kV Ura Terezive (Kodi 81000004) prej orës 10:00 deri në orën15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 30.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahovecido të ndërprehet:

TS 35/10 kV Malisheva (Kodi 82082001) prej orës 7:30 deri në orën 7:50

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Spitali i Qytetit, Rr.608 Hamdi Berisha, Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, Rr.611 Jahir Mazreku. Rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumatorë), Sen ik (1 konsumatorë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS TS 35/10 kV Novoberd do të ndërprehet:

LP.10kV .Kollonija e vjeter (Kodi 60024001) prej orës 11:00 deri në orën15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

LP.10kV . Shipoli (Kodi 71075001) prej orës 09:00 deri 12:00 dhe 15:00 deri 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vernicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Eliminimi i vërejtjeve nga Organi Mbikëqyrës.Personi i Autorizuar nga G3 Inxhiniering z. Naser Mulaj.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

LP.10kV . Iberlepenc (Kodi 71075012) prej orës 10:00 deri në orën16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 30.06.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

. Ekstra (Kodi 73000006) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shot Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shales, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fsahti Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave.

Pejë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS 110/10kV Lluke do të ndërprehet:

LP.10kV . Isniqi (Kodi 53000008) prej orës 10:00 deri në orën13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshati Isniq 7 trafo.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i NS 10/0.4kV.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

LP.10kV . Theranda (Kodi 32039003) prej orës 15:00 deri në orën16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave në TS.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:

LP.10kV . Restelica (Kodi 30036002) prej orës 10:00 deri në orën14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 30.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

LP/10kV . Gjinovci (Kodi 32000003) prej orës 14:00 deri në orën18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Më 30.06.2017 në NS TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

LP.10kV . Shkolla Normale (Kodi 30036002) prej orës 9:00 deri në orën12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: lidhjen e tensionit të lartë për trafon Mbreti Pleurat.

Më 30.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

LP.10kV . Studenqani (Kodi 32000018) prej orës 9:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku,Flori Kopshtar, Fabrika Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.