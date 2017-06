Kosova ndër shtetet që më së paku lufton trafikimin me qenie njerëzore

Kosova është renditur në pozitën e dytë bashkë me disa vende të tjera të cilat qëndrojnë keq në luftimin e trafikimit me qenie njerëzore, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me qenie njerëzore.

“Qeveria e Kosovës nuk ka përmbushur minimumin e standardeve për eliminim e trafikimit me qenie njerëzore, sidoqoftë ka treguar shenja që po bën përpjekje për këtë”, thuhet ndër të tjera në raport, ku mes tjerash ka dhënë edhe disa rekomandime për Qeverinë e Kosovës si të hetojë, të ndjek penalisht dhe të dënojë fuqimisht trafikantët.

Lidhur me të gjeturat e këtij raporti ka reaguar ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Skender Hyseni. Ai gjatë një konference për media ka thënë se MPB-ja ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore.

Hyseni theksoi se pajtohet me 9 rekomandimet e dala nga ky raport dhe është zotuar se ky dikaster do të angazhohet që këto rekomandime të trajtohen në mënyrë të plotë.

Ndër të tjera ministri Hyseni ka përmendur edhe fëmijët lypsarë të cilët, sipas tij, janë të manipuluar nga ndonjë shef i madh.