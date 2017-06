AAK-ja vazhdon të insistojë në koalicion me LDK-në, kjo qëndron e barrikaduar

AAK-ja vazhdon të insistojë në një koalicion me LDK-në, pavarësisht që kjo e fundit nuk lodhet së deklaruari se aty ku është PDK-ja, LDK-ja nuk do të jetë.

Pal Lekaj ka thënë se nuk është mirë që LDK-ja të vërë vija të kuqe, duke thënë se edhe personalisht kishte deklaruar ndryshe, por që tash është në koalicion me PDK-në.

Analisti Imer Mushkolaj nuk i beson më LDK-së. Për këtë, thotë se nga përvoja e së kaluarës është bindur se vijat e kuqe nuk ekzistojnë.

Ndërkohë, Artan Murati nga KDI-ja, thotë se koalicioni PAN mund të marrë deputetë nga të gjitha partitë, përfshirë edhe Vetëvendosjen.

Shumë deputetë, sipas tij, pritet të lëvizin nga një subjekt në tjetrin, pas betimit në Kuvend.

Por, kreu i PDK-së, Kadri Veseli, ditë më parë ka deklaruar se nuk do të bëjë negociata me individë, por me parti politike, derisa është shprehur tejet i sigurt se institucionet e reja do të nisin punën në pjesën e parë të korrikut.