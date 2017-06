Ndërprerje të planifikuara të rrymës në këto qytete

KEDS-i ka njoftuar se gjatë këtyre ditëve do të ketë ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike në disa qytete të Kosovës.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betoni (40041002) prej orës 09:30 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Prizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Bublica, Llojza, Slivova, Dremjak dhe Koshare.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujevara Kodi:( 40041011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Rruga Epopeja e Jezercit, Neredimja e Ulët dhe Ujevara.

Asyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Fabrika e Municionit (74000002) prej orës 12:00 deri në ora 16:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: L.Jashari, Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja, Sillosi dhe F.Municionit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Llausha (74000011) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri,L.III. e Qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3.

Më 28.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Martiraj (73000009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Shipol (71075001) prej orës 09:00 deri në ora 12:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shkarkuesve të mbitensionit.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (73000012) prej orës 14:00 deri në ora 16:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Iber Lepenci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kokës kabllovike në tafoshtyllë.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dardania ll (51000004) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Benzines Raushiq, Tregu Raushiq,Jasiqi2.Jasiqi1,Banja, Mulliri Jusaj, Molika kontroll teknik, Jakup Beqaj, Asfallti, Ideal Vokshi, Te Billepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija7 dhe Dardanija 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Parku (51000002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Karagaqi 3/2. 3/1, Parku 2 .3/3, Teatri, Zatra1dhe Shkëlzen Hadërgjonaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Q.Fëmijëve (51000003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:rr. TMK-së nga Shtëpia e mallrave deri te Universiteti Haxhi Zeka, Çerdhja e fëmijëve, banesat e pensionistëve, Lagjja rreth Kullës së Pashës dhe banesat Selman Uka.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 28.06.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Istogu l (54000008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtem, Muzhevinë Arifaj, Muzhevinë Blakaj, Muzhevinë Gateri, Muzhevinë 1, Ukaj, Dragolevci I Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj, Kabashte Tomoc, Sylaj Balaj LLuga, Istogu ETC, Muzhevinë Jahaj,Dragolevc e Reja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vrella (54000002) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i linjës 10 kV.

2.

Më 28.06.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Radavci (50000004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i linjës 10 kV.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi:81000005) prej orës 10:00 deri në orën 15:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand, Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit .

3.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bodrumi Berjak (Kodi: 82081008) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i izolatorëve.

4.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Spitali (TMK) (Kodi:82082003) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Malisheva (Kodi:82082004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.535 Prof.Hamdi Berisha, Rr.554 Viliam Voker, Rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, Rr.603 Adem Jashari, Rr.604 Imer Krasniqi, Rr.605 Rilindja Kombëtare, Rr.606 Pavarësia, Rr.608 Hamdi Berisha, Rr.610 Hizri Mazreku, Rr.611 Jahir Mazreku. Rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumatorë), Senik (1 konsumatorë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

6.

Më 28.06.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Cermjani (Kodi 80080012) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

7.

Më 28.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ballenica. (Kodi 82082005) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

8.

Më 28.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dragabili (Kodi 82082006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sharban (Kodi:14016003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sharban, Alshiq, Halabak, Dyzi 1 dhe 2, Tërrnavë, Vanovcë dhe Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 27,28.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shkabaj (15019002) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma dhe Al Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV.

3.

Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Koliqi do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc deh Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

4.

Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Prugovci (Kodi: 10013012) prej orës 11:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovc Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Lluzhan (Kodi: 10013011) prej orës 11:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prugovci-1 (te Villa Natyra Verbovcët, Lupçi iPoshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli, Kazerma e FSK-së në Vrajdoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 28.06.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sllatina (Kodi:61065002) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Terstenik, Muhader, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë, Pozhoran (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Prizreni

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 28.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi 32000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 27.06.2017 ne NS 35/10 kV Pirana do te ndërprehet:

· Dalja 10 kV Hasi 2(Kodi: 30034003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3.

Më 26,27.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Theranda do te ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 14:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit. LOT 10