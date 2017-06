Thaçi takohet me arbëreshët e Shën Benediktit në Itali

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare në Itali ka takuar arbëreshët e Shën Benediktit (Itali) me të cilët ka shpalosur kujtimet nga e kaluara dhe të arriturat e komunitetit arbëresh në Kalabri.

“Mbrëmë patëm një takim të përzemërt me arbëreshë të Shën Benediktit dhe një darkë të shtruar nga kryetarja e Shën Benediktit, Amelia Capparelli. Shpalosëm kujtimet nga e kaluara dhe të arriturat e komunitetit arbëresh në Kalabri”, thuhet në postimin e Thaçit përmes rrjetit social, transmeton rtv21.

Thaçi gjatë vizitës në Kalabri do të takojë drejtuesit e Kozencës dhe kryetarët e tjerë të bashkive arbëreshe të Kalabrisë. Gjatë qëndrimit në Kozencë, Thaçi do të bëjë homazhe te monumenti i Skënderbeut dhe do ta vizitojë Kishën Arbëreshe dhe Universitetin e Kalabrisë, ku do ta takojë rektorin, profesorët dhe studentët shqiptarë.