Hoti: Nuk bllokojmë krijimin e institucioneve të Kosovës

Kandidati për kryeministër nga koalicionit LAA, Avdullah Hoti, ka thënë se LDK-ja nuk do të krijojë asnjë bllokadë në krijimin e institucioneve të vendit dhe ka ftuar KQZ-në që të përmbyll procesin zgjedhor për të hapur rrugën e krijimit të këtyre institucioneve.

Hoti ka përsëritur qëndrimin se LAA nuk do të hyjë në koalicion me PAN-in, por ka thënë se do të respektojë të drejtën e koalicionit PAN për formimin e Qeverisë dhe nëse nuk e arrin formimin, atëherë t’u lirojë rrugën LAA-së për formimin e Qeverisë.

“Ne nuk do të krijojmë asnjë bllokadë në krijimin e institucioneve të vendit. Do të respektojmë të drejtën e grupit më të madh parlamentar PAN me te cilin nuk hyjme ne koalicion, që për qartësim nuk është fitues i zgjedhjeve por vetëm grupi më i madh parlamentar, të provojë formimin e Qeverisë”, ka shkruar në Facebook Hoti.

“Nëse nuk kanë sukses, koalicion jonë do të shfrytëzojë të drejtën kushtetuese për t’i ofruar vendit një Qeveri pro-evropiane dhe profesionale, që do të zbatojë programin që ju kemi ofruar qytetarëve të vendit gjatë fushatës zgjedhore”, ka shtuar ai.

Ky është postimi i plotë i Hotit:

Zgjedhjet e 11 qershorit kanë dhënë mesazh të qartë për të gjithë spektrin politik në Kosovë, përfshirë LDK-në. Ne po analizojmë rezultatet dhe do të reflektojmë karshi kësaj gjendje të krijuar.

LDK dhe partnerët e saj të koalicionit mbeten të përkushtuar për ruajtjen dhe forcimin e institucioneve të vendit.

LDK, si parti e qendrës së djathtë dhe anëtare e vetme nga Kosova në Partinë Popullore Evropiane, dhe partnerët e saj të koalicionit mbeten të palëkundur në mbrojtjen e parimeve të demokracisë dhe lirive qytetare, të ekonomisë sociale së tregut, të sundimit të pa kompromis të rendit dhe ligjit, të promovimit të fqinjësisë së mirë dhe të orientimeve euro-atlantike të Kosovës.

Këto janë vlera që na kanë udhëhequr në të kaluarën dhe do të në udhëheqin në të ardhmen në angazhimet tona në kuadër të institucioneve të Kosovës, në pozitë apo në opozitë.

Askush nuk do të ketë fuqi të lëvizë Kosovën nga këto orientime. Ne jemi garantuese për këtë, si partnerë të vetëm të miqve tanë evropianë dhe amerikanë.

E ftoj KQZ-në që të jetë më efikase në përmbylljen e procesit zgjedhor, në mënyrë që të hapet rruga për krijimin e institucioneve.

Lus të gjithë spektrin politik që të respektojë një etikë minimale të komunikimit, duke lënë anash konspiracionet dhe etiketimet. Normat kushtetuese për themelimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet janë të qarta. Të gjithë duhet t’i respektojmë ato norma. LDK dhe partnerët e koalicionit do t’i respektojnë, siç kanë bërë gjithmonë.

Koalicioni i udhëhequr nga LDK flet me një zë të vetëm dhe ka vetëm një adresë.