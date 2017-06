“IOM” ngrit kamp për refugjatët në Gjirokastër

Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) ka ngritur në qytetin e Gjirokastrës një kamp pritës për emigrantët e huaj.

I vendosur midis Gjirokastrës dhe liqenit të Viroi, kampi me 3 kontejnerë ka një kapacitet pritës për 60 emigrantë të përkohshëm, që mund të vijnë nga kufiri me Greqinë.

Nuk dihet sesi do të funksionojë kjo qendër. Nëse do të jetë e mbyllur, me administrim nga Policia e Shtetit, apo do të jetë një qendër për pritjen e përkohshme të emigrantëve. Ky është një projekt i hershëm i IOM-së, kur fluksi i emigrantëve nga Lindja e Mesme drejt Evropës shënoi kulmin e vet, por ndalesa e tyre në Greqi, duket se ka shtyrë kohën e realizimit të kampit.

Edhe pse nuk ka ende të dhëna zyrtare, mendohet që kampi të funksionojë si vend pritës afatshkutër për klandestinët e huaj që hyjnë ilegalisht në territorin shqiptar. Ndonëse fluksi i klandestinëve, që vijnë kryesisht nga Siria, Afganistani apo edhe vende të tjera të Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, ka shënuar rënie krahasuar me një vit më parë, sërish nuk kanë munguar raportimet e policisë për shkelje të paligjshme të territorit shqiptar.

Në vitin 2016 janë regjistruar rreth 700 persona, që kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin shqiptar, pjesa më e madhe e të cilëve janë rikthyer sërish në shtetin grek. Sipas burimeve zyrtare, vetëm në gjashtëmujorin e parë të këtij viti kanë hyrë në territorin shqiptar rreth 150 emigrantë, një shifër në rënie krahasuar me vitet e kaluara.