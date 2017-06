Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

LP 10 kV Shkabaj prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit nje pjese, Obiliq nje pjese, Reforma dhe Al Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimin e rrjetit 10kV në fshatin Shkabaj –Obiliq.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

LP 35 kV Koliq-Mazgit prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro- Pllac, Apollonia-Llazarevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 35 kV.

2.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

LP 10 kV Plemetini prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

3.

Më 22.06.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeve do të ndërprehet:

LP 10 kV Fshatrat 2 prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac, Popovë dhe Fabrika Maksiti Putz.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit në NS.

4.

Më 22.06.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeve do të ndërprehet:

LP 10 kV Letanci prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe përmasime në rrjet 10 dhe 0.4 kV për implemtimin e projekteve Lot 8_2016.

5.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

LP 35 kV Gurthyesi-Çikatovë prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurthyesi-Çikatovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i grupit matës.

Ferizaj

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP 35 kV Lipjan - Shtime prej orës 9:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, një pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Vëllezërit Gërvalla prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtine-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Bechtel&Enka prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bechtel&Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

4

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Drejtimi i Komogllavës prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë fshati Komogllavë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Gjakovë

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

LP 10 KV Ratkoci prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë), Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave te reja SH.B.te T.L per projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017.

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

LP 10 KV Ponosheci prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10 KV Opterusha prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës 12m në atë të drurit (në dalje të Rahovecit).

3.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

LP 10 KV Banja prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Banja te Bazeni-revizion komplet i TS-it, pastrimi i TS-it; kontrollimi I vajit; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve TU; ndërrimi i përçuesve të dëmtuar.

4.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10 KV Opterusha prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

5.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

LP 10 KV Xerxa prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorët komercial - biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i përçuesve AL- Qe në LP.

Gjilani

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Novobërdë do të ndërprehet:

LP 10 KV .Slivoves prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesi: fshatrat: Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Mitrovicë

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Ekstra prej orës 9:00 deri në orën 12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritje te shtyllave dhe shtrirje të përçuesit.

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

LP 10 kV .Shala prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Pejë

1.

Më 22.06.2017 në NS 110/10kV Llukë do të ndërprehet:

10 KV .Juniku (Kodi 53000007) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Junik, Rastovicë, Lloqan, Dranoc, Sllupë, Pobërrgj, Voksh, Baballoq dhe Jasiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i linjës dhe ndërrimi i shtyllave TM.

2.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

L.P 10 KV . Gllareva prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Junik, Rastovicë, Lloqan, Dranoc, Sllupa, Pobërrgja, Vokshi, Baballoqi dhe Jasiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Energizimi i trafostacionit të ri Rixheva-Morinët

Prizren

1.

Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

LP 10 KV . Hoqa e qytetit prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë; Afariste: Resturant "Kështjella","Pompa Benxines Zhuri", Betonjera "Vëllezërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit", Vlashnja "Fanaj Petroll".

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.

Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

LP10 KV . Gjinovci prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerimi i rrjetitit 2017 " Lot 10.