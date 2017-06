Sipas Kurtit, mbetja e LDK-së në opozitë ia vazhdon jetën “Klanit Pronto”

Kandidati për kryeministër të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti thotë se mbetja e LDK-së në opozitë nuk është opsion.

Sipas Kurtit nëse partia e Isa Mustafës vendos që të mos bashkëpunojë me Lëvizjen Vetëvendosje për formimin e qeverisë, kjo do të nënkuptonte mosvullnetin e LDK-së për të rrëzuar klanin ‘Pronto’.

Kurti ka theksuar se Lidhja Demokratike nuk duhet ta konsiderojë Lëvizjen Vetëvendosje po aq të largët sa PDK-në, duke rikujtuar kështu bashkëpunimin që kishte krijuar VLAN-i në zgjedhjet e kaluara.

Kandidati për kryeministër ndër te tjerash i ka tërhequr vërejtjen LDK-së se në rast se qëndron në opozitë, kjo parti u krijon deputetëve të saj mundësinë për të përkrahur koalicionin PAN për formimin e Qeverisë.

Postimi i Kurtit në Facebook

Shansi i ri

Pas dy mandateve si opozitë në Kuvend dhe pas mandatit të parë të qeverisjes së drejtë e të mirë në kryeqytet, Lëvizja VETËVENDOSJE! (LV) është e gatshme të qeverisë me vendin. Përveç dijes e guximit, programit e kreativitetit, tash e kemi edhe përvojën. Natyrisht, nuk e kemi përvojën e gjatë si të partive të tjera, mirëpo kjo është përparësi për neve meqenëse qytetarët përgjithësisht kanë përvojë të hidhur me qeverisjet e pasluftës. Dhe, ishin pikërisht qytetarët ata që me 11 qershor i ndëshkuan ‘partitë me përvojë’ duke e dyfishuar VETËVENDOSJE!-n dhe duke na ngritur në partinë e parë e duke na rritur në partinë më të madhe në Kosovë. Fundja, dihet se përvoja nuk ka vlerë në vetvete – ajo ka përmbajtje, të mirë ose të keqe.

Që Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) të mbetet në opozitë, ky nuk është opcion. Mbetja në opozitë e LDK-së dhe mosbashkëpunimi me LV-në, do të thotë thjesht se LDK-ja po heq dorë nga synimi për largimin e Klanit Pronto nga pushteti, e kjo dorëheqje nuk i duhet as vendit e as popullit. Kur ndokush nga zyrtarët e lartë të LDK-së thotë se duan të jenë në opozitë, ata kësisoj vetëm sa inkurajojnë disa deputetë të koalicionit të saj (të cilëve ndoshta fort vështirë u qëndrohet në opozitë) që të shkojnë te PAN-i. Nuk mendoj se ky është qëllimi i tyre por e këtillë është pasoja. Njëkohësisht, nuk është korrekte që LDK ta konsiderojë veten po aq larg nga LV-ja sa nga PDK-ja, nëse beson atë që e thotë vetë, pra se shteti i Kosovës vazhdon të jetë shtet i kapur. Le të mos harrojmë që pas zgjedhjeve të 8 qershorit 2014 ne si LV nuk ishim të kënaqur me vendin e tretë, megjithatë u bashkuam në front me koalicionin e atëhershëm LAN kundër regjimit të PDK-së dhe për ndryshimin e kursit të shtetit. Prandaj edhe sot, koalicioni i LDK-së me AKR-në, Alternativën dhe Lëvizjen për Drejtësi le të mos jenë shumë të zhgënjyer me vendin e tretë, por t’i kthehen përpjekjes për t’i dhënë fund Klanit Pronto. Duket se edhe në elektoratin e LDK-së ka ndodhur një zgjim: vota e tyre e theksuar për kandidatët që janë shquar me qëndrime kundër Klanit Pronto e ka dhënë porosinë e qartë se si LDK-ja duhet të përcaktohet dhe ia ka vizatuar asaj rrugën që duhet ta ndjekë.

Qytetarët e Kosovës kanë halle e nevoja enorme, të drejta të shkelura shpesh e kudo dhe perspektivë të munguar për shumicën dërrmuese. Me 11 qershor 2017 ata na e kanë dhënë edhe një shans për ta nxjerrë Kosovën nga kriza e për t’ia dhënë të mbarën Republikës. Kosova është zgjuar e qytetarët janë bashkuar. Ata janë në këmbë për ndryshime progresive. Kush do të dëshironte ta humbasim edhe një shans tjetër? Kush do të gëzohej ta shpërfillim edhe këtë mundësi shtesë?