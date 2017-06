Moti mbi vendin tonë

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, mbi vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët, transmeton Koha.net.

Vranësirat vende- vende ka mundësi të shoqërohen me riga të izoluara shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-15 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin nga 24 deri në 30 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të jetë rreth vlerave të normales me tendencë të ngritjes. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi deri 7m/s.