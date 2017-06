Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme, transmeton Koha.net.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Shtërpca do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Brod-Gotovushë (Kodi: 40044005) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod.

Arsyeja e ndërprerjes: Zëvendësimi i shtyllës së rrjetit me tension 10kV me një shtyllë të re betoni 12/1000 për kyçjen e NS 10/0.4kV.

2.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Kosharja (Kodi: 41046005) prej orës 13:00 deri në orën 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja, lagjja Lubovci dhe Gllavica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12/1600 në rrjetin e tensionit 10kV.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 21.06.2017 në NS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërpritet:

· Dalja 6kV Glloboqica (Kodi: 42000002) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Glloboqicë, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqët, Bravët, Lagjja Kollomoqe, Fabrika e Sugjukut, Seqishtë, Krivenikë dhe Gurthyesit Gur i Bekuar.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe vendosja e ndarësit ajror.

2.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Ferizaj (Bibaj) do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Drejtimi i Qytetit (Kodi: 40000001) prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Ferizaj (Bibaj) do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi: 40000002) prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

4.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Ferizaj (Bibaj) do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Rexhep Bislimi (Kodi: 40000003) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, Pylltaria, rr. e Varoshit dhe Kisha Katolike.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Artanë do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Bunjakët (Kodi: 60024002) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bunjakët, Flotacioni, Minierat te Pompat, Mminiera te Horizonti, Kllokoqi, Nishnakollë, Vakovc, Gërbeshi dhe Minierat Horizonti 5.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Badovc do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Mramori (Kodi: 10014001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit në NS.

3.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në Lp 10 kV.

4.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi: 16023003 ) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjice, Shkolla LLapushnikut, Kleqka e re .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në Lp 10 kV.

5

Më 21.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva

Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011 ) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave në Lp 10 kV.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21 dhe 22.06.2017 në do të ndërpritet një pjesë e Daljes 10 kV Maxhunaj

(Kodi: 73000011)( NS 110/10 kV Vushtrria 2) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin në Maxhunaj: Lagjja në drejtim të Xhamisë, lagjja në drejtim të Bajgorëve si dhe lagja në rrugën kryesore si dhe Dumnica e Ulët dhe Dumnica e Mesme.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave në shtyllat e reja të betonit, si dhe ndërrimi i përçuesit Al/Fe i cili furnizon NS 10/0.4kV, duhet të bëhet ndërrimi nga përçuesi i vjetër në përçuesin e ri sipas projektit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.06.2017 do të ndërpritet NS 10/0.4kV Nr.2 Gjimnazi (Kodi:73000001004)Vushtrri i cili furnizohet nga Dalja 10kV Kabllat(Kodi:73000001) (NS 110/10 kV Vushtrria 2)

Ndërprerja do të realizohet:

· Prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Drejtimi ka Real marketi, rr.Rexhep Musaj,rr.Dëshmorët e kombit, pjesa në drejtim të parkut, Objekti banesor Zariqët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Kqiqi (Kodi: 71074002) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Zajmi (Kodi: 52056004) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakë dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i linjës dhe ndërrimi i shtyllave.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Rruga e Nashecit (Kodi: 30000013) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Shala, Beamir Memaj, Toplica, Esad Mekuli dhe Zef Skeroi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I TMRR- së së djegur dhe riparimi I kabllit në NS 10/0.4kV, rruga e Nashecit.

Mirëmbajtje të planifikuar

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Poslishtë (Kodi: 30035006) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.06.2017 do të ndërpritet NS 10/0.4kV Nr.4 (Kodi:81000002027) Çarshia e Madhe Gjakovë i cili furnizohet nga Dalja 10kV Qendra (Kodi:81000002) (NS 110/10 kV Gjakova 2)

Ndërprerja do të realizohet prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet,pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Gjakovës, rr.Nëna Terezë dhe rr.Skënderbeu.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllit të rrjetit me tension të lartë XHE-49A 1x150mm2.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 21.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 21.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Ura e Terëzive (Kodi: 81000004) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujzë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i konzollës së tensionit të mesëm në fshatin Pnish.

3.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Qyteti II (Kodi: 82000004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK, rr.488 Mizair Isma, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezrit Frashëri, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezrit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, rr.532 Bekim Isma, rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, Rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha dhe rr.Luftëtari.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, kontrollim dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

4.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Qendra teknike (Kodi: 82000005) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Sylejaman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.499 Mustafë Ibishi, rr.500 28 Nëntori, rr.501 Xhevat Kasapi, rr.502 Sylejmon Vokshi, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Shotë Galica, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.510 Bujar Thaqi, rr.Sheh Hilmi Maliqi, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.517 Afrim Bajraktari, rr.519 Kullat Binjake, rr.520 Halit Thaqi, rr.521 Viktimat e Marsit, rr.532 Bekim Isma, rr.559 Isuf Berisha dhe rr. M.Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kontrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

5.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV 18 Nëntori (Kodi: 82000006) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

“Plastika- AV " SH.P.K.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kontrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

6.

Më 21.06.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Haxhi Jaha (Kodi: 82000007) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kontrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.