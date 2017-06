Qeveria maqedonase debaton për integrimin në BE dhe NATO

Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka filluar seancën tematike kushtuar konfirmimit të drejtimit të prioriteteve urgjente reformuese.

Pas seancës tematike, me fillim në orën 13:00 Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta mbajë seancën e shtatë. Në pajtueshmëri me rendin e propozuar të ditës, në seancën e shtatë qeveritare do të shqyrtohen gjendjet dhe avancimi i integrimit evropian, shfrytëzimin dhe implementimin e fondeve nga BE-ja, si dhe Statusin e realizimit të prioriteteve të Republikës së Maqedonisë për hyrje në NATO dhe Statusin e realizimit të Marrëveshjes së Ohrit.

Në seancën e rregullt qeveritare do të shqyrtohen edhe zgjidhje kadrovike, si dhe informata të tjera nga sistemi ekonomik dhe politik dhe politika rrjedhëse.