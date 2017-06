Moti në bregdetin shqiptar

Gjate ditës së hënë, 19 qershor moti në Shqipëri parashikohet të jetë me kthjellime dhe zhvillime vranësirash.

Era do të jetë me drejtim Verilindje-Veriperëndim 1-18m/sek, erë me rrahje dhe intensive përgjatë vijës bregdetare. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.2 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Qytetet Temperaturat në °C

Shkodër 12/30 diell

Kukës 14/27 re diell

Lezhë 16/30 diell

Dibër 8/25 re diell

Durrës 17/33 diell

Tiranë 17/32 re diell

Elbasan 16/31 re diell

Berat 12/33 re diell

Vlorë 14/30 diell

Korçë 11/22 re diell

Gjirokastër 17/31 re diell

Sarandë 18/31 re diell