Parashikimi i motit për vikend

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, përmes një kumtese për media ka njoftuar për parashikimin e motit që do të mbaj në vikend.

Gjatë vikendit do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe intervale të shkurta me diell.

Vranësirat nuk do të jenë stabile, kështu që gjatë ditës do të shoqërohen me reshje shiu dhe vende-vende me shkarkime rrufesh.

Vlerat minimale të temperaturave do të lëvizin ndërmjet 10-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 18-22 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriut herë -herë me vrull shpejtësia e së cilës mund të arrijë deri 12m/s.