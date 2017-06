Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme, transmeton Koha.net.

Ferizaj

1.

Më 20.06.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Ferizaj lll kodi (400420) prej orës 09:30 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Qendra tregtare Nertili, rr.Rruga e UÇK-së, rr.Rruga Tirana, rr.Wesley Clark, Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas, Arbëria, Tregtia, Al Trade, Arbëria Com, Dumnica Group, Ahmet Hyseni, Hidrosistemi i Radoniqit – Rahovec, fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxë (një pjesë).

Asyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

1.

Më 17.06.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 35 kV Kaçaniku kodi (400430) prej orës 06:00 deri në ora 10:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Voskopojë, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha, Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobusëve, Sheshi Ismajl Raka- qendër, Kërbliq dhe Leskovicë, Drenushë, Rakoc, Sanatori, Llanishtë, Gjurgjedell, Runjevë, Hekurudha, Kisi, Lagjja e Re, rr. Emin Duraku, rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Doganaj, Duraj, Kaçaniku i Vjetër, Stagova, Begraca, Elezaj dhe Fabrika "Lepenci".

Asyeja e ndërprerjes: Dislokimi i larrgpërçuesit 35 kV dhe demontimi i shtyllave të vjetra.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 18.06.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ketë ndërprerje totale:

LP 110 kV Lipjani prej orës 08:00 deri në ora 12:00.

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjani, Bablaku, Rubovci, Kojska, Rufci I Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci, Kraishta, Dobratini, Gushterica e Poshtme, Livagja, Sllovia, Smallushi, Çollapek, Gllavica dhe Marevci, Konjuhu, Zona Industriale, Banulla, Gllogovci, Gomnasella, Llugagjija dhe Pojata, Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi, Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët, Magurja, Medvevci, Dobraja, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torina, Poturovci, Gllanica dhe Halilaqi.

Asyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-it.

Gjilan

1.

Më 19.06.2017 në NS TS 35/10kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Binqa prej orës 11:00 deri në orën 15:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjëllsit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i ndarësit në shtyllë.

2.

Më 20.06.2017 në NS TS 35/10kV Lladovë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pasjan prej orës 11:00 deri në orën 15:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pasjan, Buriniq, Llashticë dhe Muqibabë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Mitrovicë

1.

Më 20.06.2017 në NS TS 35/10kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kqiqi prej orës 10:00 deri në orën 16:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 19.06.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koshtova prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV ,shtrirja e përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Pejë

Më 20.06.2017 në NS 11035/10kV Peja 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Arbreshi prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Romëve, Kulla, Hazba, Berishët, Sharra, Katuni i Ri, TS Bunari, Fabrika Bibita dhe Shkolla fillore.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 19.06.2017 në NS 110/10kV Istogu do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dubrava -Rakoshi prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zahaqi prej orës 08:30 deri në orën 09:00 dhe prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e fushave dhe energjizimi i rrjetit të ri.

Prizren

1.

Më 19.06.2017 ne NS 35/10 kV Pirana do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Hasi 2 prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 20.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehët:

Dalja 10 kV Budakova prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

1.

Më 19,20.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinovci prej orës 13:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca; bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerimi i rrjetitit 2017 " Lot 10.

Gjakovë

1.

Më 19.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci, prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jahoci, Meja, Rrracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremeti, Duzhne, Korenica, Shishmani, Neci, Ramoci, Guska, deva, Popoci, Ponosheci dhe Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit dhe kontrollimi dhe riparimi i trasnsformatorit.

2.

Më 20.06.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula (një pjesë), Rr.Petro Nini Luarasi, Rr.Rruga Tirana, Rr.Skënderbeu (një pjesë), Rr.Tefik Çanga, Rr.Vëllezrit Frashëri.

.Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorve.

2.

Më 20.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti l prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta dhe Vrapqiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës se betonit.

3.

Më 20.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragabili prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe riparimi i trasnsformatorit.

4.

Më 19.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fortesa prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 19.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lami Glas prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 1 konsumator komercial - biznese – Radostë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtejes rele.

6.

Më 19.06.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 7 prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Dah Polloshka, Fehmi Agani, F.Sereqi, Gjon Sereqi, Ibrahim Fehmiu, Mark Malota, Rruga Tivarit, Nënë Tereza, UÇK-së, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

7.

Më 19.06.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konvikti prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

8.

Më 19.06.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 40 prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bajram Curri, Dërgut Vokshi, Ismail Qemali, Marin Barleti (një pjesë), Nënë Tereza, Pjetër Budi, Rruga e UÇK-së, Sadik Pozhegu, Sadik Stavileci, Skënderbeu dhe Sylejmon Vokshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

9.

Më 19.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ngrohtorja prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Ngrohtorja e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

10.

Më 20.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nertili prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra tregtare Nertili, rr. UÇK, rr. Tirana, Wesley Clark, A.M/ POMPA - SH.P.K."B3-BENZ" Bajram Hajdari, SH.P.K. - " NERTILI " Lulzim Zeka.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

13.

Më 20.06.2017 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Pataqani prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

14.

Më 20.06.2017 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hidrosistemi prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Hidrosistemi i Radoniqit – Rahovec.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

15.

Më 20.06.2017 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qyteti l prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina, rr.524 Kuvendi i Lezhës, Rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.548 Mark Sopjani.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni, kotrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV.

Prishtinë

1.

Më 19,20.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do te ndërprehet:

Dalja 35 kV Badovci prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Lagjja Spitalit 1, Lagjja Spitali 2, TS Kawa, TS Royal, TS Pozhegu Brothers, TS Global Construction, TS Morina –IB, TS Burimi Comerce, TS Besa Comerce, TS Fatlindi, TS Arti, TS Krapi, Ballkani I,Ballkani II, Ballkani III, Viva fresh, ETC, Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standard, Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviqi, Qunguri, Elsa, Nabërgjani, Lluga, LLabjani, Bllagaj , Xhamia e Medresesë, Konvikti, KFOR-i, Ambulanca e Dardanisë dhe Xhaxhi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 19.06.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtrubullova prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullova, Krajkova, Domaneku, Baica, Tërdevci dhe Obria.

Arsyeja e ndërprerjes: Promontimi i shtyllave 10 kV.

3.

Më 20.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet

Dalja 10 kV Breznica prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontim i shtyllave.

4.

Më 20.06.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J5 Bardhosh prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

5.

Më 19.06.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharban prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sharban, Alshiq, Halabak, Dyzi 1 dhe 2, Tërrnavë, Vanovcë dhe Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

6.

Më 20.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, TR privat te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

7.

Më 20.06.2017 në NS 35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti (Obiliq) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti i Obiliqit (nje pjese), Mazgit i Epërm, Mazgit i Ulët, Rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

8.

Më 20.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fidanishte prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hashanët-Kastriot, Elektromonti, Palaj, Intering-Xhevdet Shoshi dhe Trafo Plaskos.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.