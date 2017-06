Krasniqi shpjegon se si do t’i bëjnë numrat për qeverinë e re

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi në Rubikon në KTV-së shprehet i vendosur se në javët në vazhdim do t’i kenë numrat duke mos e përjashtuar edhe lëvizjen e individëve nga listat tjera.

“Lajme ditore ose disa orëshe do të ketë shumë. Nuk po e pohoj e as nuk po e mohoj sepse unë personalisht nuk kam biseduar me asnjë njeri. Nuk dua të keqinterpretohem që do të ndodh kjo mirëpo nuk është e ligjshme”, ka thënë ai.

“Faleminderit, e shohim kush është partia e tretë. PDK është partia e parë”, shtoi tutje ai.