Këto vende nuk do të kenë rrymë elektrike

Përmes një kumtese, KEDS njofton për ndërprerje rryme gjatë ditëve të ardhshme në disa vende të Kosovës.

Sipas kumtesës, transmeton Koha.net rrymë nuk do të ketë

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Shtërpca:

· Dalja 10 kV Sharr-Molika (Kodi: 40044007) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla dhe TS Hotel Molika.

Gjilan

1.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Gjilan III:

· Dalja 10 kV Përlepnica (Kodi: 60062002) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Prelepnica ( Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor - Zeleni Vrh, Kmetovci, Prelepnica, Kosaca dhe Shilova – Muhaxheri.

Mitrovicë

1.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II:

· Dalja 10 kV Koshtova (Kodi: 71075005) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevc.

1.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

Dalja 10 kV Tjegullorja 1 (Kodi: 74000007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Bllokave.

2.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

· Dalja 10 kV Tjegullorja 2 (Kodi: 74000008) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Bllokave.

3.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

· Dalja 10 kV Qyteti 1 (Kodi: 74000009 ) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja "Qyteti I", TS Spitali,TS Barrnatorja,TS Shaban Jashar, TS Rukolli 6 dhe TS Te 110kV.

4.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

· Dalja 10 kV Qyteti 2 (Kodi: 74000010) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Shkolla Teknike, Morava (Fidanishte), Afrim Durmishi, Shkolla Norvegjeze, Rukolli, Banesat te Komuna, Kuvendi Komunal, Rr. 28 Nëntori, Bekim Berisha Abeja, Harun Beka, Isa Boletini, Deshmort e Kombit, Osman Geci dhe Ali Gashi.

5.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

· Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 740000012) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Klinë e Mesme, Klinë e Eperme, Kline e Ulët, Tërnavc dhe Kuçicë.

6.

Më 17.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj:

· Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açareva.

Pejë

1.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Deçani:

· Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

2.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Klina:

Dalja 10 kV Fabrika e farërave (Kodi: 52000010) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Ndërmarrja Agrobutrinti, Fabrika e ushqimit të kafshëve dhe Fabrika e farërave.

3.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Klina:

· Dalja 10 kV Gremniku (Kodi: 52000011) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Gremniku, Dollci, Qupeva, Vlljaku, Dushi, Sferka, Perqeva, Rastoka, Kpuzi dhe Qeskova.

Prizren

2.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Prizren:

· Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Gjakovë

1.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova:

· Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

2.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova l:

· Dalja 10 kV Skivjani (Kodi:80080009) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Piskotës, Osekile, Skivjan, Planqor, Dyjak dhe Heresi.

3.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bodrumi Berjak (Kodi: 82081008) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

4.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa:

· Dalja 10 kV Denji (Kodi: 82081007) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

5.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 :

· Dalja 10 kV Thertorja (Kodi: 81083029) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesë: Thertorja

6.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova:

· Dalja 10 kV Dalja 21 (Kodi: 81084018) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu, UÇK, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci.

7.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 :

· Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi: 81084019) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rruga Tirana.

8.

Më 16.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2:

· Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand, Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.

Prishtinë

1.

Më 16.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva:

· Dalja 10 kV Ballovci (Kodi: 14000008) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqela, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

2.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Drenasi:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Shtrubullova, Krajkova, Domaneku, Baica, Tërdevci dhe Obria.

3.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Drenasi: :

· Dalja 10 kV Trasingu (Kodi: 16021010) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike mbesin: Trasingu, Gurethyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani.

4.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Drenasi:

· Dalja 10 kV Gurëthyesi (Kodi: 16022000) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Gurthyesi kalaja e Drenicës.

5.

Më 16.06.2017 në NS 35/10 kV Koliq :

· Lp35 kV Koliq-Batllavë) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin këto dalje 10kV:

Dalja 10kV Ujësjellësi rajonal “Batllava”(Kodi: 14015000);Dalja 10kV Batllava (Kodi: 14015001) dhe

Dalja 10kV Orllani (Kodi: 14015002).

Pa energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe Batllava, Gërdovci, si dhe Ujësjellësi rajonal “Batllava”, Burgu I Sigurisë së Lartë.

1

Më 16.06.2017 do të ndërprehet tensioni në NS 10/0.4kV “Ajvazët PRR”(Kodi:15019001009) e cila furnizohet nga Dalja 10kV Qyteti(Kodi: 15019001) (NS 35/10kV Mazgiti).

Ndërprerja do të bëhet më 16.06.2017 prej orës 10:30 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr.Shkupi.

Arsyeja e ndërprerjes: Zëvendësimi i NS 10/0.4kV me Sn 400 kVA me një me Sn 630kVA.

2.

Më 16.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva:

· Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Shtedime, Mirovci, Livadica dhe Dogana.