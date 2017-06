Çfarë thotë nënkryetari i Gjakovës Hoti për shkarkimin nga kryetarja Kusari

Nënkryetari i deritashëm i Gjakovës Ramadan Hoti me anë të një komunikate për media ka sqaruar vendimin e sotëm të kryetares së Gjakovës Mimoza Kusari-Lila.

Ajo sot shkarkoi nënkryetarin Ramadan Hoti dhe tre drejtorë të Drejtorive që vinin nga PDK-ja.

Komunikata e Hotit për media:

Të dashur qytetarë të komunës së Gjakovës, e ndjej obligim moral t’iu drejtohem juve, ju që për këto vite më dhatë mundësinë me besimin tuaj, unë të jem në shërbimin tuaj. E votuam dhe e përkrahëm në 2013, i hapëm derën Hasjane, deri edhe në familjet tona, ia falëm besimin që është i shenjtë por vetëm një herë. Kësaj përkrahje iu bashkëngjitën shumica e komunës së Gjakovës dhe me këtë besim Mimoza Kusari-Lila, luajti shumë, jo vetëm që se mbajti premtimin e dhënë por kurrë nuk u tregua falënderuese së paku për besimin e qytetarëve. Besuam në ndryshim dhe për 4 vite të qeverisjes së saj, ajo vetëm akuzoi qeverinë e kaluar, nxori njerëz nga puna, iu dha trysni bizneseve dhe i shkelmoi ato, shkatërroi strukturën në arsim me familjarizëm dhe e politizoi rëndë, administratën komunale, çdo konkursi i qëndroi prapa duke përshtatur për njerëz familjarë të saj! Ne qëndruam korrekt me të, në pushtetin lokal, me pak kompetencë që kishim kemi mundur të dalim në zyre dhe ti presim qytetarët tanë së paku hallexhinjtë që janë shumicë në komunën tonë, këtë e bëme ne, sepse dera e saj ishte e mbyllur për të gjithë ata që i besuan, ndërsa ata që si besuan as afër s’kanë mund të sjellën nga papjekuria e saj. Dua të potencoj se të gjitha investimet që janë kryer në komunën e Gjakovës veçanërisht në Has, Hasi që është ndër kontribuuesit më të mëdhenj te Partia Demokratike, kryetarja e komunës jo vetëm që nuk na ka përkrahur por edhe na pengoi në realizimin e tyre. Me një fjalë, e ka keqpërdorur jashtë mase besimin tonë dhe të qytetarëve të Komunës së Gjakovës! Pa asnjë konsultim ose lajmërim, ajo ndërhyri dhe e ndërpreu koalicionin, cilin do tjetër që do ia sjellë Kuvendit Komunal me besimin qytetar, Mimoza do e shndërron si pronë familjare. Në fund, veprimi nga ana e kryetares gjithçka mund të jetë, vetëm njerëzor nuk është. Edhe njëherë e ceku, që ky veprim, tregon zhgënjimin e saj që pësoi pikërisht nga vota e qytetarëve, në zgjedhjet e 11 Qershorit po në këtë komunë! Të gjithë drejtorët komunalë dhe stafin civil, i falënderoj për punën e drejtë, përkushtimin dhe respektin që kanë treguar ndaj meje dhe qytetarëve!