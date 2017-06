LGBT thërrasin: Jemi 110 mijë në Shqipëri, ndëshkoni me votë 4 politikanët homofobë!

Pro LGBT dhe Aleanca LGBT, dy organizatat kryesore në mbrojtje të komunitetit LGBTI, kanë ndërmarrë nismën “Mendo Politikisht”.

Kjo nismë synon të inkurajojë komunitetin LGBTI të marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2017, i pajisur me informacion të detajuar mbi qëndrimet që partitë politike kanë mbi çështjet e këtij komuniteti.

Sipas studimeve botërore 2 – 12% e popullsisë së një vendi i përket komunitetit LGBTI. Të dhënat zyrtare të KQZ tregojnë se në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri numri i votuesve të regjistruar ishte 3.271.885 nga të cilët rreth 110.000 janë pjesëtarë të komunitetit LGBTI.

Gjatë monitorimit të medias në kuadër të kësaj nisme, janë identifikuar disa prej politikanëve që kanë mbajtur publikisht qëndrime homofobike ndaj komunitetit LGBTI. Publikimi i këtyre deklaratave, shkruan Gazeta Shqiptare, bëhet me qëllim që t’ju kujtojë politikanëve se nuk janë zgjedhur për të shpërndarë urrejtje e për të diskriminuar por për të përfaqësuar denjësisht votuesit e tyre, pjesë e të cilëve janë edhe personat LGBTI.

Kryetari i Partisë Demokristiane Nard Ndoka, ish-ministër i shëndetësisë, e konsideron ende homoseksualitetin si një sëmundje dhe deviancë, duke thënë se Parlamenti shqiptar “Nuk është imun nga të tilla devianca”.

Nuk kanë munguar as fyerjet nga personazhe të politikës shqiptare si “Kaubojsi” Eduart Ndocaj, deputet dhe kryetar i PBDKSH. Gjatë një intervistë në emisionin “Të paekspozuarit”, ai shpreh me krenari qëndrimin e tij si demokristian kundër komunitetit LGBTI duke vazhduar më tej me një fyerje të qartë, ku krahason LGBTI me një targë makine.

Mesila Doda, deputete e PDIU, është shprehur gjatë një debati në emisionin “Opinion” të datës 18 maj 2017, se një ndër kauzat kryesore që partia e saj ka mbajtur në këtë 4 vjeçar ishte mos lejimi i martesave brenda të njëjtës gjini.

Tritan Shehu, Drejtues i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, mendon se hapja e rrugës për bashkëjetesat mes personave të së njëjtës gjini do të shkatërrojë të ardhmen e fëmijëve, familjen dhe traditën e saj dhe të njerëzimit.