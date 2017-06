Raport i KTV-së nga seanca gjyqësore ndaj Fatmir Limajt

Fatmir Limaj të martën është kthyer në Gjykatë, në vazhdimin e seancave që ishin ndërprerë që para nisjes së fushatës zgjedhore, raporton KTV.

Dhe këtu nuk i pëlqejnë kamerat.

Lideri i Nismës po ballafaqohet ende me akuzat e krimit të organizuar e keqpërdorimit të detyrës zyrtare për kohën sa ka udhëhequr me Ministrinë e Transportit.

Akuzat kanë të bëjnë me dyshimin për kurdisje tenderësh në këtë ministri. Në këtë seancë, ka vazhduar dëshmia e Ali Aliut, që ka qenë më herët i akuzuar në këtë rast. Shumicës së pyetjeve të prokurorit të EULEX-it u është përgjigjur me ‘nuk di’ dhe ‘nuk më kujtohet’, derisa prokurori e ka ballafaquar me mesazhe, që i kishte shkëmbyer me të akuzuarin

Shpëtim Telaku, truprojë e Limajt. Sipas këtyre mesazheve, Aliu e njoftonte Telakun se ‘një nip i tij i fortë i kishte dorëzuar dokumentet në MTPT, për të marrë tender në mirëmbajtjen verore të rrugëve në rajonin e Ferizajt’.

Akuzat ndaj tij, Limaj vazhdimisht i ka quajtur të montuara politikisht, e shpesh e ka drejtuar gishtin kah ish-partia e tij, PDK-ja, me të cilën tani është në koalicion.