Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa energji elektrike në ditët në vazhdim, transmeton Koha.net.

Ferizaj

1.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Sklkapori do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Silkapori prej orës 09:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika Silkapori.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

1.

Më 16,17,18.06.2017 në NS TS 35/10kV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenica prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mirenë, Leletiq, Baincë, Shalë, Krojmir, Pjetershticë, Dugë dhe Karaqicë.

Arsyeja e ndërprerjes Punime në rrjet.

Gjilan

1.

Më 15.06.2017 në NS 100/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J11 Ferma prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Cernicë, Livoqi i Epërm, Marefcët, Gumnishtë, Vrapqiq dhe Dea.

1.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Smira prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Smira, Betonjerka Gentriti, Kabashi, Dobreshi, Cernovit, Smirë Kulla, Smirë Depoja.

Arsyeja e ndërprerjes: zhvendosja e rrjetit.

Mitrovica

1.

Më 15.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Morinë, Polluzhë, Shtuticë, Rezallë, Tushilë, Likovci, Obria, Murga, Poshinë dhe Ticë.

1.

Më 15,16,17,18,19,20,21,22.06.2017 në NS 10 kV Ekstra do të ndërprehet:

Dalja 10/0.4 kV Begaj prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Begajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos bistek 0.4 kV.

Pejë

1.

Më 15.06.2017 në NS 110/10kV Istogu do të shkyçet:

Dalja 10 kV Istogu 1 prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtem, Muzhevinë Arifaj, Muzhevinë Blakaj, Muzhevinë Gateri, Muzhevin 1, Ukaj, Dragolevci I Ulët, Lluga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Bala, Kabashët Tomoc, Sylaj Balaj LLuga, Istogu ETC, Muzhevinë Jahaj, Dragolevc e Reja.

2.

Më 15.06.2017 në NS 110/10kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ujvara prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujëvara.

Arsyeja e ndërprerjes: shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 15.06.2017 në NS 110/10kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gllareva prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzhala.

Arsyeja e ndërprerjes: shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 15.06.2017 në NS 110/10kV Deçani do të shkyçet:

10 kV Lumbardhi (Kodi: 53000005) prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shaptej, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

1.

Më 15.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zahaqi prej orës 10:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshku, Pavlani, Zahaqi, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqini, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e fushave dhe energjizimi i rrjetit të ri.

Prizren

1.

Më 15.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mushtishti prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 15.06.2017 në NS TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna Mamushë prej orës 09:00 deri në orën 10:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e Ulët I, Serbica e Ulët II, Lagjja Medvec, Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës se betonit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mamusha prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri I Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku dhe Restoran Opoja.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.

Gjakovë

1.

Më 15.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terezive prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi edhe riparimi i transformatorit.

2.

Më 15.06.2017 në NS TS 35/10(20)kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 21 prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu, Rruga e UÇK-së, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave dhe instalimi i kabllos 10 kV tokësor dhe ajror.

3.

Më 15.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballenica prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnicë, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi dhe riparimi i transformatorit.

4.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Xërxa prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xerxa, Elkos Group, Euro Fat, Gurthyesi Seperimi, Vëllezërit Morina, Gurthyesi Alstone, Gurthyesi Kuradona, Gurthyesi Seperimi Gania, N.SH.Makolli, Rentabil NTP, Restaurant Kosova, Seperim Betonit, SH.P.K “Mekaniku –ZH.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

5.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maltrezi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xërxe, Bellacërk - kryesisht konsumatorët komercialë – biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele.

6.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Xerxa e Epërme, Gexhe, Radosti dhe Ratkoci.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele.

7.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjakova l prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Londra, Uashingtoni, Skëndërbeu, Yjet e Erenikut dh Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi, kotrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

8.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjakova lll prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi, kotrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

9.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq-Muglica prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhubi.

Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi, kotrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

10.

Më 15.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Spitali prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali Rexhional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercial – biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: revizionimi, kotrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

Prishtinë

1.

Me 15.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: promontimi i shtyllave 10 kV.

2.

Më 15.06.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gllobari prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV dhe testimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 15.06.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Pokleki i ri prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poklek i ri, Korretica e Ulët, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek dhe Hib Petrolli Zabel.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 15.06.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qendra Shkollore prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica Florim Kurrumeli Gllanaselle.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 15.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Mazgit-Koliq prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro-Plasti dhe Apollonia.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.06.2017 në NS TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Fabrika e tjegullave Eurobllok prej orës 07:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Euroblloku, NTP "Mullisi", "Vëllazërimi", "Laberion", Elkos Grupi dhe Fabrika e Ambalazhit Plastik.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.